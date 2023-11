Toyota warnt: Gegner werden 2024 nicht mehr so viele Fehler machen

In diesem Jahr war Toyota in der Langstrecken-Weltmeisterschaft (WEC) das Maß der Dinge: Die Japaner feierten vier Doppelsiege in sieben Rennen und schnappten sich beide Weltmeister-Titel. Damit könnte 2024 Schluss sein. "Dieses Jahr haben wir natürlich gut abgeschnitten. Aber wir wissen, dass unsere Gegner Fortschritte machen", warnt Toyota-Technikchef Pascal Vasselon.

"Sie machen mit Sicherheit Fortschritte", ist der Franzose gegenüber Motorsport-Total.com überzeugt. "Wir erwarten, dass nächstes Jahr einige von ihnen mit den Entwicklungsjokern kommen werden." Zur Erinnerung: Jeder Hersteller hat eine gewisse Anzahl an Jokern, um das eigene Auto weiterzuentwickeln. Laut LMH-Reglement sind bis zu fünf "Evo-Joker" erlaubt, während das LMDh-Reglement diesbezüglich etwas enger geschnürt ist.

"Also, ja. Nächstes Jahr wird es voraussichtlich extrem schwer werden", glaubt Vasselon. "Wir erwarten, dass wir nächstes Jahr den halben Vorsprung haben werden, weil wir einige Fehler [der anderen Teams] nicht mehr sehen werden, die wir dieses Jahr noch gesehen haben, weil die Teams neu waren."

"Wir haben einige Rennen aufgrund von offensichtlichen Fehlern der Konkurrenz gewonnen", spielt der technische Direktor von Toyota vor allem auf das Rennen in Spa an, als die Konkurrenz mit technischen Problemen, Unfällen und den Reifen zu kämpfen hatte. "Nächstes Jahr werden wir das vielleicht nicht sehen."

"Erwarten, dass wir es schwerer haben"

"Wir werden also in der nächsten Saison viel weniger Fehler [von der Konkurrenz] sehen", bringt es Vasselon im Gespräch mit Motorsport-Total.com auf den Punkt. "Wir erwarten also, dass wir es in der nächsten Saison sehr schwer haben werden."

Hinzu kommt, dass sich Toyota bereits im dritten Jahr mit dem GR010 Hybrid befindet und daher kleinere Fortschritte machen kann als die Konkurrenz, die in ihrer ersten Saison wichtige Erkenntnisse sammeln konnte. "Wir haben einen kontinuierlichen Entwicklungsprozess und versuchen natürlich im Rahmen der Regeln, alles zu verbessern, was verbessert werden kann", sagt Vasselon.

"Natürlich ist der Spielraum sehr begrenzt, denn die Kommunikation ist da, die Regeln sind da, aber wir versuchen immer, neue Dinge einzubringen", verrät der Technikchef, dessen Team laut aktueller BoP-Einstufung noch immer das schwerste Auto im Starterfeld hat. "Das haben wir. Wir müssen damit leben."

