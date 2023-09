Vanwall: Zuverlässigkeit passt, jetzt kommt der Speed dran

Esteban Guerrieri ist der Meinung, dass Vanwall in puncto Zuverlässigkeit große Fortschritte gemacht hat und sich nun auf die Verbesserung seiner Leistung in der Langstrecken-Weltmeisterschaft (WEC) konzentrieren kann.

Das von ByKolles geführte Team kehrte in diesem Jahr mit dem nicht-hybriden Vandervell 680 LMH in die WEC zurück, dem Nachfolger des problembehafteten LMP1-Autos CLM P1/01, das die 24 Stunden von Le Mans bei sechs aufeinanderfolgenden Versuchen nicht beenden konnte.

Die bisherige Saison von Vanwall war von einer Reihe von Zuverlässigkeitsproblemen geplagt, vor allem von einer Bremsexplosion in Portimão, die zum Rennabbruch von Jacques Villeneuve führte, und einem Motorschaden bei den 24 Stunden von Le Mans, der das Team zu einem weiteren Ausfall zwang.

Wegen Überhitzungsproblemen verlor das Team in Monza einen Großteil der Zeit in der Box, um die Bremsleitungen zu reinigen, sodass es im Ziel nur auf Platz 20 lag - hinter acht LMP2-Fahrzeugen.

Guerrieri, der seit Beginn des Vanwall-LMH-Programms dabei ist und als einziger Fahrer an allen Rennen des Teams im Jahr 2023 teilgenommen hat, erklärt jedoch, dass sich der Vandervell 680 allmählich zu einer zuverlässigen Maschine entwickelt und in letzter Zeit keine größeren technischen Probleme aufgetreten sind.

"Ich würde sagen, dass wir in Monza keine großen Zuverlässigkeitsprobleme hatten und bisher auch nicht an diesem Wochenende", sagt Guerrieri. "In diesem Bereich sind wir also ziemlich gut unterwegs. Es gibt hier und da Kleinigkeiten, wie ein Problem mit der Lenkung. Wahrscheinlich sind wir über einen Randstein gefahren oder so. So etwas kann passieren. Aber okay, wir bewerten das auch als Problem. Aber ja, es sieht viel besser aus."

Auf die Frage, ob das bedeutet, dass Vanwall nun mehr Anstrengungen unternehmen kann, um mehr Geschwindigkeit aus dem Auto herauszuholen, sagt Guerrieri: "Wir haben keine Probleme mit der Zuverlässigkeit, definitiv ja. Was die Leistung und das Set-up angeht, haben wir verschiedene Richtungen ausprobiert. Aber es sieht so aus, als gäbe es mehr strukturelle Probleme oder Probleme, die wir verbessern müssen, und das betrifft nicht nur die Abstimmung."

Dennoch rechnet Vanwall nicht damit, bei den 6 Stunden von Fuji an diesem Wochenende mitzumischen. Guerrieris Teamkollege João Paulo de Oliveira gibt zu, dass das Team immer noch einige Sekunden hinter der Pace liegt: "Mit der Referenz aus Monza weiß ich, dass wir zwei bis drei Sekunden hinter der Pace der besten Autos liegen werden", sagt der Brasilianer.

"Im FT2 lagen wir weniger als zwei Sekunden zurück, was ein gutes Zeichen ist. Wir werden einfach versuchen, weiter zu arbeiten. Wir sind ähnlich wie der Cadillac. Ich weiß nicht wirklich, ob wir von der Pace her noch weiter nach vorn kommen. Ich sehe ein gewisses Potenzial, das es auszuschöpfen gilt, aber ich treffe keine Entscheidungen. Ich folge nur dem, was wir als Team entscheiden."

Vanwall war eines der beiden LMH-Privatteams, die sich für die Saison 2023 verpflichtet haben - das andere ist Glickenhaus -, und teilt sich die Startaufstellung mit den Werksautos von Porsche, Toyota, Ferrari, Peugeot und Cadillac.

Ein begrenztes Testprogramm hat Vanwall zu Beginn der Saison zurückgeworfen, und das Fehlen eines Testwagens hat das deutsche Team seither daran gehindert, zu seinen Rivalen aufzuschließen. Nach fünf Rennen hat Vanwall mit dem achten Platz beim Saisonauftakt in Sebring die beste Platzierung in der Klasse erreicht und war dem zuverlässigeren und konkurrenzfähigeren 007 LMH von Glickenhaus regelmäßig unterlegen.

Guerrieri ist der Meinung, dass Vanwall seit dem ersten Rennen der Saison im März viele Fortschritte gemacht hat, aber er sagt auch, dass es noch Raum für Verbesserungen gibt, um in der WEC konkurrenzfähiger zu sein: "Wir haben etwas spät mit der Entwicklung des Autos begonnen, sodass wir im vergangenen Jahr nicht wirklich viele nützliche Tests durchführen konnten."

"Also gingen wir zum ersten Rennen in Sebring, ein wenig nach dem Motto: 'Okay, lasst uns hier einen Startpunkt setzen und versuchen, während der Erfahrungen eines Rennwochenendes eine Menge zu sammeln.' Was auch sehr wichtig ist, da man dort die meiste Spannung hat."

"Ich kann nicht wirklich eine Zahl nennen, aber ich kann sagen, dass wir uns jedes Mal verbessern und aus den Dingen lernen, die während der Rennwochenenden passieren, weil wir seit Beginn des Jahres im Grunde keine Tests mehr gemacht haben."

"Als Team sind wir eine kleine Gruppe, die aber sehr gut zusammenarbeitet. Wir können wirklich konstruktiv mit den Problemen umgehen, die wir haben, und gleichzeitig ehrlich sein, was die aktuelle Situation betrifft."

"Es gibt einige Dinge, die man nicht von einem Tag auf den anderen ändern kann, das ist eher eine strukturelle Sache, die wir verbessern müssen. Aber wir können uns auf der operativen Seite, bei den Verfahren, immer verbessern. Ich denke, dass es eine Lücke gibt, die wir verbessern können, und wir arbeiten dran, das Potenzial, das wir im Moment haben, und das Auto, das wir haben, zu maximieren."

Mit Bildmaterial von Motorsport Images.