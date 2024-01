Von Rast bis Marciello: BMW verkündet Werksfahrer für die WEC-Saison 2024

Die BMW-Piloten für die Saison 2024 in der Langstrecken-Weltmeisterschaft (WEC) stehen fest! Neben Dries Vanthoor und Sheldon van der Linde, die schon länger als Fahrer des BMW M Hybrid V8 fixiert waren, wurden nun auch Rene Rast, Raffaele Marciello, Marco Wittmann und Robin Frijns bestätigt.

Die Fahrerbesetzungen sind bereits festgelegt: Marciello und Wittmann bilden gemeinsam mit Vanthoor das Fahrer-Trio im BMW M Hybrid V8 mit der Startnummer 15, während Frijns und Rast zusammen mit van der Linde die Fahrerbesetzung der Startnummer 20 komplettieren.

"Wir treten in der WEC-Saison 2024 in der Hypercar-Klasse mit einer sehr starken Auswahl aus unserem hochkarätig besetzten Werksfahrer-Aufgebot an", sagt BMW-Motorsportchef Andreas Roos. "In den beiden BMW M Hybrid V8 haben wir fahrerische Klasse mit Erfahrung vereint - zum einen Erfahrung mit unserem LMDh-Fahrzeug, zum anderen in der Rennserie und speziell in Le Mans."

Der BMW M Hybrid V8 startet 2024 in der WEC Foto: BMW

"Marco Wittmann hat wie Sheldon van der Linde bereits Rennen mit dem BMW M Hybrid V8 in der IMSA-Serie absolviert", erinnert Roos daran, dass das Auto im letzten Jahr schon in Amerika am Start war. "Alle anderen Fahrer - auch unser Neuzugang Raffaele Marciello - konnten das Fahrzeug bereits testen und werden das in den kommenden Monaten intensiv fortsetzen."

Marciello: "Genau die Challenge, die ich mir erhofft habe"

In den letzten Monaten zeichnete sich bereits ab, dass Marciello nach seinem Wechsel von Mercedes zu BMW in das LMDh-Cockpit klettern wird. "Ich freue mich riesig, gemeinsam mit dem BMW M Team WRT diese große Herausforderung in Angriff nehmen zu können", sagt der Schweizer.

"In der FIA WEC mit so vielen großen Herstellern um Siege und Titel zufahren, ist genau die Challenge, die ich mir erhofft habe", sagt Marciello. "Nachdem wir über Jahre Gegner auf der Rennstrecke waren, ist es großartig, nun gemeinsam mit Dries Vanthoor zu fahren. Dazu noch eine BMW M Motorsport Legende wie Marco Wittmann dabei zu haben, ist fantastisch. Ich hoffe, ich werde von beiden lernen können."

Auch Wittmann freut sich über die Möglichkeit, in der Weltmeisterschaft zu starten. "Für mich ist es gleichzeitig eine große Freude und eine Ehre, Teil des WEC-Aufgebots zu sein", sagt der zweifache DTM-Champion. "Nachdem ich in der IMSA-Serie bereits einige Rennen im BMW M Hybrid V8 fahren durfte, bin ich extrem gespannt auf die Hypercar-Klasse in der FIA WEC."

Marco Wittmann kennt den BMW M Hybrid V8 aus der IMSA Foto: Motorsport Images

"Diese erlebt 2024 mit der Menge an Herstellern und hochklassigen Fahrern einen wahren Hype. Ein Teil davon zu sein, ist fantastisch", so Wittmann, der von einer "riesigen Herausforderung" spricht. "Die 24 Stunden von Le Mans standen schon immer auf meiner Wunschliste. Dass ich diese 2024 in der Top-Klasse fahren und hoffentlich um den Sieg kämpfen kann, ist ein Traum, der wahr wird."

Frijns optimistisch: "Was soll da schiefgehen?"

Auch bei Robin Frjins, der schon im August 2023 als BMW-Werksfahrer verkündet wurde, kommt die WEC-Verpflichtung nicht überraschend. "Ich arbeite schon seit vielen Jahren sehr erfolgreich mit dem BMW M Team WRT zusammen", erinnert der Niederländer an seine Audi-Zeit, aber vor allem an die Erfolge in der LMP2-Klasse der WEC.

"In der FIA WEC habe ich Erfahrung in der LMP2-Klasse gesammelt - immer mit dem Ziel, in der Hypercar-Kategorie zu starten", verrät Frijns. "Nun ist es mit BMW M Motorsport soweit, und darüber bin ich sehr glücklich. Alle arbeiten sehr hart an dem Projekt, um sicherzustellen, dass wir zum Saisonstart eine gute Basis haben, auf der wir aufbauen und hoffentlich einige Podestplätze einfahren können."

"Besonders groß ist meine Vorfreude natürlich auf das Mega-Event in Le Mans", grinst Frijns, der parallel auch in der Formel E startet. "Meine Fahrerkollegen René und Sheldon sind beide super Typen, die ich aus der DTM gut kenne. Ich fahre mit zwei Champions zusammen, was soll da schiefgehen?"

Rene Rast konnte den BMW M Hybrid V8 schon testen Foto: BMW

Rast bleibt hingegen vorsichtig optimistisch: "Für mich öffnet sich mit dem Start in der Hypercar-Klasse mit BMW M Motorsport ein neues Kapitel", ist der dreifache DTM-Champion ehrlich. "Ich bin in der Vergangenheit für Audi einige Einzelrennen in der Top-Klasse der FIA WEC gefahren, aber nie eine komplette Saison. Danach war ich in der LMP2-Kategorie am Start."

"Nun ein Teil einer neuen goldenen Ära des Langstreckensports zu sein, ist großartig", blickt Rast in die Zukunft. "Ich freue mich sehr auf die Herausforderung und denke, dass wir mit dem BMW M Team WRT, dem Ingenieursteam von BMW M Motorsport und dem Fahreraufgebot konkurrenzfähig sein werden."

Mit Bildmaterial von BMW.