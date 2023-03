Vorbereitung für Le Mans: Cadillac bei 6h Spa mit zwei LMDh-Boliden

Audio-Player laden

Die Langstrecken-Weltmeisterschaft (WEC) trägt am 29. April in Form der 6 Stunden von Spa ihr drittes Saisonrennen 2023 aus. Bei diesem wird es im Feld der Hypercar-Klasse zwei Cadillac LMDh geben. Beide werden von Chip Ganassi Racing eingesetzt.

Zum Vollzeit-Auto, das von Earl Bamber, Alex Lynn und Richard Westbrook bei allen sieben Rennen im WEC-Kalender 2023 gefahren wird, kommt am Spa-Wochenende ein zweiter Ganassi-Cadillac hinzu. Der wird pilotiert von Sebastien Bourdais und Renger van der Zande.

Beim WEC-Saisonhöhepunkt, den 24 Stunden von Le Mans am 10./11. Juni, schickt Cadillac dann gar drei seiner LMDh-Autos vom Typ Cadillac V-Series an den Start. Der dritte kommt allerdings nicht von Ganassi, sondern von Action Express Racing.

Fest steht, dass in Le Mans auch Scott Dixon zum Ganassi-Aufgebot gehören wird. Für die 6h Spa steht der Neuseeländer allerdings nicht zur Verfügung, weil er am selben Wochenende für Ganassi das IndyCar-Rennen im Barber Motorsports Park in Birmingham (Alabama) bestreitet.

Dass Ganassi auch ohne Dixon schon am Spa-Wochenende das zweite Auto bringt, hat einen einfachen Grund. "Jede Möglichkeit, die wir innerhalb des Reglements haben, um uns auf Le Mans vorzubereiten, ist großartig", sagt Laura Klauser, die bei Cadillacs Mutterkonzern General Motors das Langstreckenprogramm leitet.

"Cadillac und Chip Ganassi Racing glauben fest daran, dass der Einsatz von mehreren Autos an einem Rennwochenende ein großer Vorteil ist", sagt auch Mike O'Gara von Ganassi und erklärt: "Das Spa-Wochenende wird für uns eine dringend benötigte Generalprobe für Le Mans. Für unsere IMSA-Stammfahrer ist es eine großartige Gelegenheit, sich mit den WEC-Regeln und Rennabläufen vertraut zu machen, um sich auf das große Event im Juni vorzubereiten."

Möglich wird das aufgestockte Cadillac-Programm beim dritten WEC-Saisonrennen nicht zuletzt auch deshalb, weil es IMSA-Kalender von Mitte April (Long Beach) bis Mitte Mai (Laguna Seca) eine größere Pause gibt. In der Topklasse der IMSA, der GTP-Klasse, setzen Ganassi und auch Action Express je einen Cadillac V-Series auf Vollzeitbasis ein.

