WEC 2025: Updates zu Herstellern, Teams und Fahrern

Alpine, BMW, Cadillac, Ferrari, Lamborghini, Peugeot, Porsche, Toyota - und 2025 kommt Aston Martin hinzu. Die Langstrecken-Weltmeisterschaft (WEC) ist längst im Platin-Zeitalter angekommen. Die Hypercar-Klasse boomt und wird auch 2025 für spannenden Motorsport sorgen.

Der Kalender umfasst dieselben acht Rennen wie 2024 und wurde im Rahmen der 24 Stunden von Le Mans 2024 vorgestellt. Die Hypercar-Klasse setzt sich wie bisher aus Fahrzeugen nach LMH- und LMDh-Reglement zusammen. (Alle Abkürzungen im Langstrecken-ABC erklärt!) Ein neues Reglement tritt in Kraft: Jeder Hersteller muss bei jedem Rennen mindestens zwei Fahrzeuge an den Start bringen.

Spannend wird es in der Hypercar-Klasse, ob ein zehnter Hersteller bekannt gegeben wird. Zur Wahl stehen Vanwall und Isota Fraschini sowie zwei private Bewerber. Alternativ könnte das Auswahlkomitee auch einen zehnten LMGT3-Hersteller in der WEC zulassen.

Voraussichtliche Starterliste WEC 2025 - Hypercar

Bislang sind keine Nennungen vom ACO bestätigt. Derzeit erwartet jedoch niemand den Ausstieg eines Herstellers.

Wahrscheinlich:

2x Alpine Endurance Team - Alpine A424 (H)



2x Heart of Racing - Aston Martin Valkyrie AMR

2x BMW M Team WRT - BMW M Hybrid V8 (H)

2x Cadillac Hetz Team Jota - Cadillac V-Series.R (H)

2x Ferrari AF Corse - Ferrari 499P (H)

2x Lamborghini Iron Lynx - Lamborghini SC63 (H)

2x Peugeot TotalEnergies - Peugeot 9X8 2024 (H)

2x Porsche Penske Motorsport - Porsche 963 (H)

1x Proton Competition - Porsche 963 (H)*

2x Toyota Gazoo Racing - Toyota GR010 Hybrid (H)

Möglich (abhängig vom Selektionskomitee):

1x AF Corse - Ferrari 499P (H)*

1x Proton Competition (2. Fahrzeug) - Porsche 963 (H)*

2x Isotta Fraschini - Isotta Fraschini Tipo6-C (H) (untersch. Teams möglich)

2x Vanwall - Vanwall Vandervell 680

*Privatteam

Voraussichtliche Starterliste WEC 2025 - LMGT3

Bislang deutet nicht viel darauf hin, dass sich das LMGT3-Starterfeld groß von demjenigen 2024 unterscheiden wird. Nach wie vor genießen diejenigen Marken, die in der Hypercar-Klasse engagiert sind, Priorität. Im besten Fall kommt Mercedes-AMG als zehnter Hersteller. Im schlechtesten Fall wird ein Hersteller gegenseinen Willen entfernt, um Raum für mehr Hypercars zu schaffen.

Wahrscheinlich:

1x Heart of Racing Team - Aston Martin Vantage AMR GT3 Evo

1x D'station Racing - Aston Martin Vantage AMR GT3 Evo

2x Team WRT - BMW M4 GT3 Evo

2x TF Sport - Corvette Z06 GT3.R

2x AF Corse - Ferrari 296 GT3

2x Proton Competition - Ford Mustang GT3

2x Iron Lynx - Lamborghini Huracan GT3 Evo2

2x Auto Sport Promotion (ASP) - Lexus RC F GT3

2x United Autosports - McLaren 720S GT3 Evo

2x Manthey-Racing - Porsche 911 GT3 R (992)

Möglich (abhängig vom Selektionskomitee):

2x Mercedes-AMG GT3

Updates zur WEC-Saison 2025 - Hypercar

7. Oktober 2024: Plötzlich gibt es Zweifel am Engagement von Lamborghini. Im Rahmen einer großen Ankündigung, dass Mercedes-AMG auf die Hypercar-Klasse schielt, vermeldet Daily Sportscar, dass das Engagement von Lamborghini für 2025 nicht mehr sicher ist. Auch der italienische Teil des Motorsport Networks hat entsprechend Gerüchte vernommen, wartet aber derzeit noch auf Rückmeldung von Quellen. In Le Mans hatten Rouven Mohr und Stephan Winkelmann noch bestätigt, dass man mit zwei Autos 2025 am Start stehen werde. Allerdings ist auch nicht von der Hand zu weisen, dass der Lamborghini SC63 noch etwas Entwicklungsarbeit braucht, was der technische Ausfall in Fuji bereits gezeigt hat.

6. Oktober 2024: Porsche-Werksfahrer Michael Christensen würde lieber in der WEC bleiben, als in die IMSA zu wechseln. "Die WEC ist immer meine Präferenz, weil ich sie wirklich mag", sagt er gegenüber Motorsport.com Global. "Ich bin 2014 [in der GTLM] in der IMSA gefahren und die Serie ist cool, aber ich fühle mich in der WEC mehr zu Hause." Die #5 wurde sowohl 2023 als auch 2024 in der WM-Wertung von der #6 geschlagen, 2024 deutlich, sodass Veränderungen eher hier stattfinden dürften.

4. Oktober 2024: Nicolas Lapierre tritt als Fahrer zurück. Sein Nachfolger wird aller Voraussicht nach Jules Gounon. Umso wichtiger ist es für den französischen Hersteller, Mick Schumacher zu halten. Lapierre wird Sportdirektor des Teams.

2. Oktober: Valentino Rossi wägt ein WEC-Engagement für 2025 gegen eine Rückkehr in die GTWC Europe ab. Während ihn die WEC wegen ihres Prestiges anspricht, hat die GTWC ihren Reiz, weil dort ausschließlich GT3-Boliden eingesetzt werden, wie er sagt.

1. Oktober 2024: Alpine will Mick Schumacher für 2025 unbedingt halten. Das bestätigt Signatech-Teamchef Philippe Sinault. Schumacher selbst sagt aber, dass die WEC für ihn nur Plan B sei und er unbedingt in die Formel 1 zurückkehren wolle. Alles andere müsse warten.

21. September: Jenson Button denkt über ein Karriereende nach! Nach einer eher enttäuschenden Saison 2024 weicht der ehemalige Formel-1-Weltmeister allen Fragen nach seiner Zukunft aus. Ein Jahr zuvor hatte er noch verkündet, eine langfristige Zukunft im Sportwagensport zu sehen. Das klingt jetzt anders.

20. September 2024: Porsche deutet für 2025 einen möglichen Wechsel der Fahrerpaarungen an. Julien Andlauer hat sich für 2024 bei Proton Competition empfohlen. Jonathan Diuguid, Leiter von Porsche Penske Motorsport, verspricht gegenüber Motorsport.com Global jedoch: "Die Besatzungen werden sich nicht dramatisch von denen dieses Jahres unterscheiden".

19. September 2024: Heart of Racing kündigt an, trotz des neuen Hypercar-Projekts an den bisherigen GT3-Einsätzen festzuhalten. Dies gilt sowohl für die IMSA SportsCar Championship als auch für die WEC. "Wir haben unsere Kapazitäten deutlich erhöht und werden das auch weiterhin tun", sagt Teamchef Ian James. "Natürlich ist das Hypercar-Programm unser Vorzeigeprojekt. Aber nur ein solches Programm ... Wenn man aus den mittleren Programmen aussteigt, fehlen die Ebenen, auf denen sich die Leute beweisen und verbessern können." Das gelte für Mechaniker, Ingenieure und Fahrer.

17. September: Jonathan Diuguid erklärt am Rande des 6-Stunden-Rennens von Fuji, dass für 2025 Updates für den Porsche 963 geplant sind. Auch nach der Abkehr vom Crossplane-Motorkonzept sollen Evo-Joker zum Einsatz kommen. Diese wurden bereits bei einem IMSA-Test in Road Atlanta erprobt. "Es geht vor allem darum, das Abstimmungsfenster des Fahrzeugs zu vergrößern. Wir wollen auf mehr Strecken konkurrenzfähig sein. Auf dem COTA beispielsweise hatten wir Probleme", erklärt der Leiter von Porsche Penske Motorsport. Bisher funktioniert der Porsche 963 vor allem auf ebenen Strecken.

13. September 2024: Interessanter Besuch bei den 6 Stunden von Fuji: Rodin-Teamchef David Dicker wurde im Fahrerlager gesichtet. Um das Team, das früher unter dem Namen Carlin firmierte, ranken sich seit einiger Zeit Gerüchte um ein Interesse an einem Hypercar-Programm. Unklar ist allerdings, für welches Jahr. Möglicherweise will Dicker das Isotta-Fraschini-Programm kaufen. Möglich ist auch, dass er ein Fahrzeug auf Basis seines eigenen Hypercars FZero entwickelt.

8. September 2024: Das mögliche Drei-Fahrer-Mandat wird 2025 nicht kommen. Mehrere Hersteller wehren sich gegen die Regeländerung, weil sie Flexibilität bei Terminkollisionen kostet. Vorerst wird wohl alles beim Alten bleiben.

5. September 2024: Porsche sieht keine Chance mehr auf ein zweites Privatteam in der WEC 2025. "Es sieht so aus, als ob Proton unser einziges Kundenteam sein wird", sagt Porsche-Motorsportchef Thomas Laudenbach. "Soweit ich weiß, ist das das wahrscheinlichste Szenario. Aber wenn uns morgen jemand anruft, werden wir uns auf jeden Fall hinsetzen und uns das anschauen. Ist das ein vernünftiges Team, das finanziell in der Lage ist, das zu stemmen? Dann werden wir eine Entscheidung treffen."

27. August 2024: Michelotto, das Unternehmen hinter dem Isotta-Fraschini-Projekt, gibt nicht auf. Giuliani Michelotto sagt gegenüber Sportscar365, dass er eine 80-prozentige Chance sieht, dass der Tipo6-C 2025 wieder in der Startaufstellung steht. Möglicherweise würden die Fahrzeuge von verschiedenen Teams eingesetzt, was auch mit dem Zweiwagen-Mandat möglich wäre.

21. August 2024: Paukenschlag: Isotta Fraschini steigt wegen Streitigkeiten mit dem Einsatzteam Duqueine aus der WEC 2024 aus, obwohl das Auto bereits auf dem Weg nach Austin ist. 2025 will der noch recht frische Isotta-Chef Miguel Valldecabres aber wieder dabei sein: "Als neuer Hersteller mit großen Ambitionen ist es unsere strategische Pflicht, unsere Ressourcen zu schonen, um die Kontinuität des Projekts zu gewährleisten." Der Rückzug kostet natürlich Glaubwürdigkeit, zumal es nach Vector Sport schon das zweite Team ist, mit dem Isotta Fraschini sich anlegt.

20. August 2024: Peugeot plant weitere Updates für den 9X8. Das Update 2024 brachte nicht den erhofften Fortschritt. Das Leistungsdefizit zeigte sich auch in Sao Paulo mit einer besseren Einstufung als Toyota und Ferrari. Weitere Evo-Joker dürften daher im Winter zum Einsatz kommen. Da Peugeot nicht in der IMSA antritt, hat man mit der Homologation bis nach Daytona Zeit.

14. August 2024: Nico Müller wird von Porsche als neuer Werksfahrer vorgestellt, allerdings für das Formel-E-Projekt. Ob er damit 2025 in der WEC fahren kann, ist unklar, da Porsche ab 2024 seine Fahrer in den verschiedenen Programmen stärker trennt.

11. August 2024: Eine Hürde für die Rückkehr von Vanwall in die WEC ist genommen: Im Markenrechtsstreit zwischen der PMC GmbH und der Sanderson International Marketing Ltd. hat die Beschwerdekammer des European Union Intellectual Property Office (EUIPO) entschieden, dass Kolles den Markennamen "Vanwall" innerhalb der EU exklusiv nutzen darf.

6. August 2024: Cadillac gibt Jota als Einsatzteam für die WEC 2025 bekannt. Der Name des Teams lautet "Cadillac Hertz Team Jota". Weitere Informationen wurden noch nicht bekannt gegeben. Fest steht jedoch, dass es das erste vollwertige Werksengagement von Jota sein wird. Eine Auszeichnung, die sich das Team mit starken Leistungen verdient hat.

31. Juli 2024: Die WEC erwägt, vermutlich auf Initiative von BMW-WRT-Teamchef Vincent Vosse, eine Reglementänderung für 2025, die ein Verbot von Zweier-Paarungen vorsieht. Eine solche Regelung hätte vor allem bei Terminkollisionen zwischen der WEC und der Formel E erhebliche Auswirkungen. Auch im Hinblick auf mögliche krankheits- oder verletzungsbedingte Ausfälle von Fahrern während des Wochenendes birgt eine solche Regel Konfliktpotenzial.

30. Juli 2024: Nach einem dreitägigen Test auf dem Circuit of the Americas wird eine neue Reifengeneration von Michelin für die Hypercar-Klasse auf 2026 verschoben. Die Reifen sollten eigentlich 2025 debütieren und bessere Aufwärmeigenschaften aufweisen. Reifenwärmer sind in der WEC seit 2023 verboten, was vor allem bei den 6 Stunden von Spa 2023 zu großen Problemen führte. Außerdem soll der Anteil an nachwachsenden Rohstoffen und Recyclingmaterial erhöht werden.

29. Juli 2024: Der Circuit de la Sarthe hat zwischen Tertre Rouge und Mulsanne eine neue Asphaltdecke erhalten. Eine weitere Maßnahme ist für 2025 geplant, wenn der Abschnitt von Mulsanne bis Arnage an der Reihe ist.

26. Juli 2024: Neben der großen Ankündigung, dass Ferrari 2025 nicht in die IMSA expandieren wird, erklärt Ferrari-Sportwagenchef Antonello Coletta, dass Ferrari wieder mit drei Ferrari 499P in der WEC antreten will. Ob Robert Kubica im Team bleibt, ist allerdings fraglich, dem Polen werden auch Gespräche mit anderen Teams nachgesagt.

25. Juli 2024: Nach dem problemlosen Einsatz des 963 bei den 24 Stunden von Le Mans verkündet Porsche wenig überraschend, dass die neue Crossplane-Kurbelwelle endgültig vom Tisch ist. Es bleibt beim bisherigen Flatplane-Konzept, dessen Schwingungsprobleme auf andere Weise gelöst wurden.

19. Juli 2024: Christian Ried, Teamchef von Proton Competition, bestätigt Pläne für einen zweiten Porsche 963 für die Saison 2025. Da Jota als Nachfolgeteam für Ganassi im Gespräch ist, würden für 2025 zwei Kunden-Porsche wegfallen. Zumindest einen davon könnte Proton auffangen. "Es ist immer besser, zwei Autos zu haben als nur eines. Das macht einfach Sinn, aber dafür braucht man erst einmal Sponsoren", sagt Ried.

18. Juli 2024: Nico Müller verlässt Peugeot! Der Schweizer kehrt den Franzosen nach zwei Jahren den Rücken. Sein Ersatz steht bereits fest: Der bisherige Ersatzfahrer Malthe Jakobsen wird 2025 an den Start gehen.

3. Juli 2024: Stefan Wendl, Chef von Mercedes-AMG Customer Racing, erklärt gegenüber Sportscar365, dass man auch 2025 nicht in der WEC an den Start gehen wird. "Es wird auch 2025 keinen Platz für eine weitere Marke im GT3-Feld geben. Das wären dann wir. Das ist der aktuelle Status. Schwierig."

14. Juni 2024: Der ACO macht ernst und setzt seine geplante Regeländerung für 2025 durch: Jeder Hersteller muss mindestens zwei Autos an den Start bringen. Damit wird sich das ohnehin schon bestehende Platzproblem in der WEC weiter verschärfen. Lamborghini und Cadillac bestätigen, 2025 auf zwei Autos aufrüsten zu wollen.

19. Mai 2024: Die Crossplane-Kurbelwelle des Porsche 963 ist nicht mehr sicher. Urs Kuratle sagt gegenüber Motorsport-Total.com, dass der Flatplane auch bleiben könnte. "Wir werden uns überlegen, ob wir das Geld, die Ressourcen und den Aufwand nicht anderswo einsetzen. Das könnten wir sehr gut", so der Schweizer.

27. April 2024: Kein dritter Toyota in der WEC 2025! Rob Leupen erklärt gegenüber Motorsport.com Global, einer Schwesterpublikation von Motorsport-Total.com im Motorsport Network, dass es für 2025 bereits zu spät sei: "Wir sehen, was Ferrari mit dem Privatfahrzeug macht, und das gefällt uns. Ein drittes Auto bietet mehr Möglichkeiten, also schauen wir uns das an. Aber wenn wir das nächstes Jahr machen wollten, dann hätte die Entscheidung schon fallen müssen. So etwas kann man nicht kurzfristig entscheiden."

11. April 2024: Vanwall gibt nicht auf: Das Team von Colin Kolles will mit einem runderneuerten Hypercar an der WEC 2025 teilnehmen. Eingebaut werden soll unter anderem der Pipo-Turbomotor, der den Glickenhaus 007 angetrieben hat. Damit will Vanwall das Leistungsdefizit wettmachen. Ob das ausreicht, um das WEC-Selektionskomitee zu überzeugen, bleibt abzuwarten.

28. März 2024: Der WEC könnte eine Regeländerung mit Folgen bevorstehen: FIA und ACO denken darüber nach, dass ab 2025 jeder Hersteller zwei Autos einsetzen muss. Das würde für Hersteller wie Lamborghini und kleinere Manufakturen wie Isotta Fraschini zusätzliche Kosten bedeuten. Zudem würde der ohnehin schon knappe Platz im Feld noch knapper.

12. März 2024: Völlig überraschend geben Cadillac und Chip Ganassi Racing das Ende ihrer Zusammenarbeit nach der Saison 2024 bekannt. Ganassi wird somit 2025 nicht mehr in der WEC vertreten sein.

11. März 2024: Toyota erwägt den Einsatz eines dritten GR010 Hybrid in der Saison 2025! Toyota-Teamdirektor Rob Leupen bringt diese Möglichkeit bei den 1.812 Kilometern von Katar im Hinblick auf den dritten Ferrari 499P von AF Corse und insgesamt fünf Porsche 963 ins Spiel. "Man hat das immer im Hinterkopf", sagt er gegenüber Sportscar365. "Aber wir müssen uns fragen, worauf wir uns konzentrieren wollen. Im Moment wollen wir uns auf unsere beiden Autos konzentrieren. Aber vielleicht nächstes Jahr, vielleicht übernächstes Jahr ... Wir werden sehen. Wir müssen die Augen offen halten.

18. Januar 2024: Der Porsche 963 soll eine neue Kurbelwelle bekommen! Eine Umstellung auf ein 90 Grad Crossplane-Konzept würde einen völlig neuen Sound bedeuten. Grund dafür sind konzeptbedingte Schwingungsprobleme bei einem Flatplane-Konzept mit 180 Grad gekröpfter Kurbelwelle. Diese Änderung soll frühestens nach den 24 Stunden von Le Mans 2024, wahrscheinlicher 2025 debütieren.

4. Oktober 2023: Aston Martin kündigt offiziell die Wiederaufnahme des 2020 eingestellten Valkyrie-Programms an! Im Gegensatz zum ursprünglichen Konzept wird der V12-Bolide ohne Hybridsystem auf einem Prototyp-Chassis basieren und nicht vom Straßen-Hypercar abgeleitet, wie es das ursprüngliche Konzept vorsah.