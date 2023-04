WEC 6h Portimao: Toyota besetzt erste Startreihe - Ferrari führt die Verfolger an

Audio-Player laden

Toyota startet bei den 6 Stunden von Portimao in Portugal, dem zweiten Saisonrennen der Langstrecken-WM (WEC) 2023, von der Pole. Mehr noch: Der japanische Hersteller mit Sitz in Köln hat beim Start des Rennens am Sonntag beide GR010 Hybrid in der ersten Reihe.

Im Qualifying, das am Samstag auf dem Algarve International Circuit über die Bühne ging, markierte Brendon Hartley im #8 Toyota (Buemi/Hartley/Hirakawa) mit einer Rundenzeit von 1:30.171 Minuten die Bestzeit. Im Schwesterauto mit der Startnummer 7 (Conway/Kobayashi/Lopez) war Kamui Kobayashi 0,273 Sekunden langsamer.

Schon die drei Freien Trainings wurden allesamt von Toyota angeführt. Dabei hatte zweimal das Auto mit der Startnummer 8 die Nase vorn, einmal das Schwesterauto mit der 7.

Erster Toyota-Verfolger ist Ferrari, und zwar ebenfalls mit beiden Autos. Die aber hatten mehr als eine Sekunde Rückstand. Die beiden 499P wurden auf die Startplätze drei (#50 mit Fuoco/Molina/Nielsen) und vier (#51 mit Pier Guidi/Calado/Giovinazzi) gefahren.

Aus der dritten Reihe starten am Sonntag der schnellere der beiden Porsche (#6 mit Estre/Lotterer/Vanthoor) und der schnellere der beiden Peugeot (#94 mit Duval/Menezes/Müller).

Am Ende des Hypercar-Feldes mit elf Autos reihten sich im Qualifying die beiden Fahrzeuge ohne Hybrid ein: Der Glickenhaus 007 (Dumas/Briscoe/Pla) und der Vanwall Vanderwell 680 (Dillmann/Guerrieri/Villeneuve).

Klassen-Poles für Prema und Corvette

In der LMP2-Klasse mit zwölf Oreca-Gibson 07 startet Prema mit dem Boliden mit der Startnummer 63, gefahren von Doriane Pin, Mirko Bortolotti und Daniil Kwjat, von der Pole. Für die Bestzeit im Qualifying dieser zweiten Prototypen-Klasse sorgte Bortolotti mit 1:34.303 Minuten.

Damit war Bortolotti die Winzigkeit von 0,001 Sekunden schneller als Gabriel Aubry im Vector-Oreca (Cullen/Kaiser/Aubry). Allerdings läuft gegen den Prema-Oreca noch eine Untersuchung. Grund: Teammitglieder hatten nach Beginn des Qualifyings in einem Bereich der Boxengasse am Auto gearbeitet, in dem das zu dieser Zeit nicht mehr erlaubt ist.

In der zweiten Reihe des LMP2-Feldes nehmen am Sonntag der schnellere der beiden United-Autosports-Oreca (#22 mit Lubin/Hanson/Hanley) und der Jota-Oreca (Heinemeier-Hansson/Fittipaldi/Rasmussen) Aufstellung.

Im Qualifying der GTE-Am-Klasse setzte sich Ben Keating in der Corvette C8.R durch Foto: Paul Foster

Und in der GTE-Am-Klasse, der in diesem Jahr einzigen GT-Klasse in der WEC, startet Corvette (Keating/Varrone/Catsburg) von der Pole. Ben Keating fuhr die C8.R im Qualifying und führte das Klassement mit einer Zeit von 1:41.362 Minuten an.

Zweitschnellster war der Iron-Dames-Porsche von Iron Lynx, den sich die rein weibliche Besetzung Sarah Bovy, Michelle Gatting und Rahel Frey teilt. Im Qualifying war Bovy am Zug. Im Vergleich zu Polesetter Keating war die Belgierin 0,217 Sekunden langsamer.

Von den Startplätzen drei und vier in der GTE-Am-Klasse starten die beiden Ferrari 488 von AF Corse. Jener mit der Startnummer 21 (Alessi/Mann/de Pauw) war in den Händen von Diego Alessi schneller als jener mit der Startnummer 54 (Flohr/Castellacci/Rigon), der von Thomas Flohr gefahren wurde.

Im WEC-Kalender 2023 sind die 6h Portimao (Livestream, Zeitplan, Starterliste) das zweite Saisonrennen. Anders als 2022 gibt es in dieser Saison aber noch ein weiteres Rennen, bevor der Saisonhöhepunkt ansteht. Am 29. April finden die 6h Spa statt, am 10./11. Juni dann die legendären 24h Le Mans.

