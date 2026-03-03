WEC-Auftakt 2026 in Katar wegen Iran-krieg abgesagt

Die militärische Eskalation in der Golf-Region hat nun direkte Auswirkungen auf den internationalen Spitzensport: Der Saisonauftakt der Langstrecken-Weltmeisterschaft (WEC) in Katar wurde offiziell abgesagt. Das Rennen soll zu einem späteren Zeitpunkt im Jahr finden. Der Termin wurde noch nicht bekanntgegeben.

Das Rennen, das über eine Distanz von 1.812 Kilometern oder maximal zehn Stunden angesetzt war, hätte vom 26. bis 28. März über die Bühne gehen sollen. Da bereits der Vortest (Prolog) für den 22. und 23. März geplant war, mussten die Verantwortlichen die Entscheidung aufgrund der logistischen Vorlaufzeiten am heutigen 3. März treffen.

Sicherheitslage nicht mehr tragbar

Die Entscheidung folgt auf eine dramatische Verschärfung des Konflikts. Nachdem US-Präsident Donald Trump bereits am 1. März prognostizierte, dass die intensiven Kampfhandlungen noch mindestens vier Wochen andauern könnten, ist die Gefahr für zivile Ziele massiv gestiegen.

Nach der Tötung des Obersten Führers Ayatollah Ali Chamenei hat der Iran mit Angriffen auf die Infrastruktur in der gesamten Region reagiert. Auch Hotels und Flughäfen gerieten dabei ins Visier.

Experten sehen darin den Versuch des Regimes, die Golfstaaten durch wirtschaftliche Destabilisierung dazu zu bewegen, Druck auf die USA auszuüben.

Während Katar lange Zeit als Vermittler mit Verbindungen nach Teheran galt, erklärte die Regierung in Doha heute offiziell, dass der Iran mit den jüngsten Angriffen "rote Linien überschritten" habe. Ein sicherer Rennbetrieb ist unter diesen Umständen ausgeschlossen.

Saisonstart nun in Italien

Die WEC-Saison 2026 wird damit ungeplant verkürzt. Der neue Saisonauftakt findet nun am 19. April mit den 6 Stunden von Imola statt. Ob das Rennen in Katar zu einem späteren Zeitpunkt nachgeholt werden kann, erscheint angesichts der unübersichtlichen Lage derzeit zweifelhaft.

