WEC Bahrain 2022: Porsche würdigt GTE-Pro-Klasse mit Sonderlackierung

Bei den 8h von Bahrain, dem WEC-Finale 2022, endet die Ära der GTE-Pro-Klasse. Porsche, der Kategorie werksseitig seit 2013 verbunden, lässt seine beiden 911 RSR zu diesem Anlass in einer Sonderlackierung antreten.

Die Grundfarbe Weiß bleibt bestehen, dazu gesellt sich eine Streifenkreation in den Farben Rot, Blau, Pink, Schwarz, Gold und Grau. Damit will Porsche an alle Lackierungen erinnern, die man im Laufe der vergangenen zehn Saisons in der GTE-Pro-Kategorie im Einsatz hatte.

Auf der Frontscheibe prangt außerdem der Schriftzug "Goodbye". An den Kotflügeln sind die bislang 16 erreichten Klassensiege seit 2013 verewigt. Auf dem Dach stehen die Namen aller eingesetzten Fahrer aus zehn Jahren Werkseinsatz, dazu "Auf Wiedersehen" in den Landessprachen jener WM-Austragungsorte, in denen der 911 RSR gestartet ist.

Porsche-Chef: Sieg und Titel sollen her

"Mit dem Ende der Saison 2022 läuft die GTE-Pro-Klasse in der Langstrecken-Weltmeisterschaft aus. Es wird also unser letzter Auftritt mit dem 911 RSR des Werksteams", sagt Thomas Laudenbach, Motorsport-Leiter von Porsche. "Für diesen ganz besonderen Anlass haben unsere Designer eine Folierung entworfen, die aus meiner Sicht wunderschön die Geschichte und die Erfolge aus zehn Jahren darstellt."

WEC-Einsatzleiter Alexander Stehlig fügt hinzu: "Unser Porsche 911 RSR war immer einer der auffälligsten, beliebtesten und erfolgreichsten Rennwagen in der hart umkämpften Kategorie für Herstellerteams. Zum Abschluss dieses großartigen Programms möchten wir noch einmal ein Glanzlicht setzen - sportlich wie optisch."

Porsches Streifendesign aus seitlicher Perspektive Foto: Porsche AG

Erfolgreiche GTE-Pro-Zeit mit Manthey Racing

Höhepunkte sind der Gewinn von Fahrer- und Herstellertitel in den Saisons 2015 mit Richard Lietz und 2018/19 mit Michael Christensen und Kevin Estre. Beim WEC-Highlight, den 24h von Le Mans, gewann Porsche in dieser Zeit drei Mal die GTE-Pro-Klasse: 2013 (Lieb/Lietz/Dumas), 2018 (Christensen/Estre/Vanthoor) und 2022 (Bruni/Lietz/Makowiecki).

Für die Betreuung des GTE-Pro-Werkseinsatzes war von Beginn an Manthey Racing beauftragt. Wie es mit der Mannschaft weitergeht, steht noch nicht fest. Derzeit wird Manthey Racing mit einem Engagement in der DTM in Verbindung gebracht.

Porsche vertraut für das 2023 beginnende LMDh-Programm auf die Expertise von Team Penske. Mit der US-amerikanischen Mannschaft wickelte man in den 2000er-Jahren bereits erfolgreich das LMP2-Programm mit dem Porsche RS Spyder ab.

Mit Bildmaterial von Porsche AG.