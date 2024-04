WEC-BoP 6h Imola 2024: Massive Eingriffe bei allen Hypercars

Nachdem es beim Saisonauftakt in Katar zum Teil noch deutliche Leistungsunterschiede zwischen den Hypercars gegeben hat, nimmt die FIA-WEC-Kommission für das 6-Stunden-Rennen in Imola erhebliche Änderungen an der Balance of Performance (BoP) vor.

Zunächst bleibt die zweistufige BoP in der Hypercar-Klasse weiterhin außer Kraft. Oberhalb von 210 km/h können Abweichungen von den Leistungsparametern erfolgen, um spezielle "Le-Mans-Autos" einzufangen. Dies zielt angeblich vor allem auf den Ferrari 499P ab. In Imola wird von dieser Regelung noch kein Gebrauch gemacht.

Alle in Katar gestarteten Fahrzeuge dürfen Gewicht ausladen und erhalten zusätzliche Leistung. Das gilt für alle Autos bis auf den Peugeot 9X8, weil dieser in seiner 2024er-Ausbaustufe debütiert. Er ist mit 1.061 Kilogramm beim Debüt das schwerste Fahrzeug im Feld.

Ferrari darf mit 34 Kilogramm am meisten ausladen, gefolgt von Toyota mit 29. Die beiden dominierenden Marken des Vorjahres waren in Katar chancenlos, der privat eingesetzte gelbe 499P und Toyota holten mit einem fehlerfreien Rennen dennoch gute Punkte. Alle anderen Hypercars dürfen ebenfalls ausladen, wenn auch in geringerem Maße.

Außerdem erhalten alle Hypercars (bis auf den nicht vergleichbaren Peugeot) eine Leistungssteigerung. Die meiste Leistung erhält der Cadillac V-Series.R mit 18 Kilowatt (24 PS). Das liegt daran, dass beim Gewicht nur noch zwei Kilogramm Spielraum bis zum Minimalgewicht von 1.030 Kilogramm waren. Es folgt der Lamborghini mit +14 kW.

Der Porsche 963, der den Saisonauftakt dominiert hat, erhält ebenfalls mehr Leistung und weniger Gewicht, allerdings in geringerem Umfang.

Alpine A424 (LMDh)

Mindestgewicht: 1.042 Kilogramm (-28)

Maximale Leistung: 699 PS (+6)

Max. Energiemenge pro Stint: 909 Megajoule

Handicap Nachtanken: -

BMW M Hybrid V8 (LMDh)

Mindestgewicht: 1.035 Kilogramm (-25)

Maximale Leistung: 695 PS (+7)

Max. Energiemenge pro Stint: 905 Megajoule (+1)

Handicap Nachtanken: -

Cadillac V-Series.R (LMDh)

Mindestgewicht: 1.030 Kilogramm (-2)

Maximale Leistung: 703 PS (+25)

Max. Energiemenge pro Stint: 908 Megajoule (+18)

Handicap Nachtanken: -

Ferrari 499P (LMH)

Mindestgewicht: 1.041 Kilogramm (-34)

Maximale Leistung: 693 PS (+9)

Max. Energiemenge pro Stint: 904 Megajoule (+2)

Hybridboost ab: 190 km/h

Handicap Nachtanken: 0,2 Sekunden

Isotta Fraschini Tipo6-C (LMH)

Mindestgewicht: 1.058 Kilogramm (-27)

Maximale Leistung: 707 PS (+8)

Max. Energiemenge pro Stint: 920 Megajoule (+3)

Hybridboost ab: 190 km/h

Handicap Nachtanken: 0,2 Sekunden

Lamborghini SC63 (LMDh)

Mindestgewicht: 1.034 Kilogramm (-7)

Maximale Leistung: 702 PS (+19)

Max. Energiemenge pro Stint: 908 Megajoule (+13)

Handicap Nachtanken: -

Peugeot 9X8 2024 (LMH)

Mindestgewicht: 1.061 Kilogramm

Maximale Leistung: 693 PS

Max. Energiemenge pro Stint: 906 Megajoule

Hybridboost ab: 190 km/h

Handicap Nachtanken: 0,2 Sekunden

Porsche 963 (LMDh)

Mindestgewicht: 1.033 Kilogramm (-15)

Maximale Leistung: 691 PS (+4)

Max. Energiemenge pro Stint: 901 Megajoule (+1)

Handicap Nachtanken: -

Toyota GR010 Hybrid (LMH)

Mindestgewicht: 1.060 Kilogramm (-29)

Maximale Leistung: 702 PS (+9)

Max. Energiemenge pro Stint: 916 Megajoule (+2)

Hybridboost ab: 190 km/h

Handicap Nachtanken: 0,2 Sekunden

