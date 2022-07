Wegen Corona: Porsche muss Richard Lietz in Monza ersetzen

Audio-Player laden

Richard Lietz kann nicht am WEC-Rennen in Monza teilnehmen! Wie das Porsche-Team angekündigt hat, vereitelt eine Corona-Infektion den Start des Österreichers im 911 RSR-19 mit der #91.

Gianmaria Bruni erhält für das 6-Stunden-Rennen in Italien einen altbekannten Teamkollegen: Er teilt sich das GTE-Pro-Fahrzeug nun mit Fred Makowiecki. Der Franzose fungierte bereits bei den 24h von Le Mans als dritter Pilot auf dem Auto #91. Zusammen mit Lietz und Bruni gewann Makowiecki dort die GTE-Pro-Klasse.

Abgesehen von den 24h von Le Mans war Makowiecki zuletzt im vergangenen Herbst in Bahrain bei einem Lauf zur Langstrecken-WM im Einsatz. Schon beim damaligen 8-Stunden-Rennen teilte er sich mit Lietz und Bruni den Porsche 911 RSR-19 mit der #91.

Am Mittwoch wurde der Österreicher positiv auf Corona getestet. Ein zweiter Test bei Lietz am Donnerstag fiel ebenfalls positiv aus, sodass sich Porsche in weiterer Folge an die Sportkommissare wandte, um einen Ersatzfahrer einzusetzen.

Lietz verliert durch seine Corona-Infektion alle Chancen auf den Gewinn seines zweiten GTE-Pro-Titels in der WEC nach 2015. Zusammen mit seinem Porsche-Teamkollegen Bruni führt er vor den 6h von Monza die Gesamtwertung in seiner Kategorie an. Drei Punkte dahinter liegen Kevin Estre und Michael Christensen im Schwesterauto #92.

