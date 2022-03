Wegen Ukraine-Krieg: GR Racing lässt 1.000 Meilen von Sebring aus

Audio-Player laden

Einer weniger für Sebring: GR Racing wird nicht am Auftakt zur Langstrecken-Weltmeisterschaft (WEC) teilnehmen. Das Porsche-Team bestehend aus den Fahrern Michael Wainwright, Ben Barker und Riccardo Pera lässt den Saisonauftakt aus.

Grund ist der Krieg in der Ukraine. Michael "Mike" Wainwright ist als COO im niederländischen Rohstoffunternehmen Trafigura tätig, das ein komplettes Büro in der Ukraine unterhält. Priorität hat nun erst einmal, die Mitarbeiter in Sicherheit zu bringen.

"Für mich wer es die falsche Entscheidung, in die USA zum ersten Rennen zu reisen, während sich Menschen aus dem Unternehmen in gefährlichen und unberechenbaren Situationen wiederfinden", sagt der Teambesitzer und Fahrer gegenüber 'Daily Sportscar'.

"Ich fühle mich verpflichtet, hier aus Europa so viel Hilfe und Unterstützung zu leisten, wie es nur möglich ist, statt weitere Barrieren in Form von Verspätungen durch Zeitzonenverschiebungen zu schaffen. Es tut mir leid für alle, die dabei sein wollten. Wir werden in Spa zurück sein."

Trafigura muss neben der Rettung von Mitarbeitern aus der Ukraine auch eine Beteiligung am russischen Erdölförderer Vostok Oil überdenken. Selbst aktiv ist das Unternehmen in Russland nicht.

Mit Bildmaterial von Motorsport Images.