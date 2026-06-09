Wettervorhersage 24h Le Mans 2026: Kommt die große Hitze zum Rennen?

Die 24 Stunden von Le Mans haben bereits viele Wetterkapriolen erlebt. Der Frühsommer hat in Frankreich viele Gesichter. Von geradezu herbstlichen Regenfällen bis zu Hitzerennen hat der Circuit de la Sarthe Mitte Juni schon alles geboten.

Für die 2026er-Ausgabe des Rennens sind die Prognosen spannend. Im Mai hat Le Mans bereits eine für diese Zeit extreme Hitzewelle mit neun Tagen in Folge mit mehr als 30 Grad Celsius erlebt, in der Spitze bis zu 34 Grad. Seit dem Start des Juni ist es bewölkt bei nur noch rund 20 Grad, doch für das Rennen könnte die Hitze zurückkehren.

Das würde die komplette Vorbereitung der Teams und Hersteller über den Haufen werfen, da sowohl der Vortest am vergangenen Sonntag als auch die Trainings bei rund 20 Grad Höchsttemperatur stattfinden.

Wetterprognose für Le Mans, Stand: 9. Juni

Wetter-Trend: Mittwoch/Donnerstag kühl & bewölkt (maximal 20 Grad Celsius), an den Renntagen freundlicher und deutlich wärmer (bis 32 Grad möglich). Regenrisiko: Gering.

Für die Trainingstage Mittwoch und Donnerstag (Zeitplan 24h Le Mans 2026) sind sich die Prognosen aktuell einig: Es bleibt bei gemäßigten Temperaturen von etwas über 20 Grad, tendenziell soll es jedoch sonniger werden als am Testtag.

Die spannende Frage ist, wie sich das Wetter zum Rennen entwickelt. Die Prognosen sehen aktuell die Möglichkeit, dass sich wieder einmal ein Hochdruckgebiet über Westeuropa aufbaut - eine Lage, die sich seit Februar 2025 stetig wiederholt. Das würde Le Mans wie schon im Mai direkt unter die Hitzeglocke stellen. Momentan gibt es Prognosen von bis zu 32 Grad Celsius für das Rennen.

Der Knackpunkt ist aber, dass diese Lage noch nicht gesichert ist. Denn der Nordatlantik hält mit Tiefdruckgebieten, die das Wetter in West- und Mitteleuropa derzeit beherrschen, heftig dagegen. Momentan liegt Le Mans ziemlich genau an der Front der beiden Gegenspieler.

So gibt es mit fünf Tagen Vorlauf aktuell eine enorme Bandbreite von Prognosen. Momentan reicht das Spektrum von 18 Grad bis zu den schon angesprochenen 32 Grad Höchsttemperatur. Auf was es letztlich hinausläuft, hängt davon ab, welcher der beiden Kontrahenten - Hochdruckkeil mit Spanien-Hitze oder Atlantiktief mit kühleren Temperaturen - letztlich die Oberhand behält.

Sicher ist nur: Es wird an den Renntagen wärmer. Selbst die pessimistischsten Vorhersagen sehen am Sonntag 21 Grad Höchsttemmperatur, also mehr als die optimistischsten Modelle für die Trainingstage. Das Modellmittel liegt aktuell bei 25 Grad.

Noch gilt es aber abzuwarten, wie sich die Lage tatsächlich darstellen wird. Sicher ist nur: Es wird an allen Tagen der Le-Mans-Woche trocken bleiben, mit maximal minimalen Regenschauern am Mittwoch und Donnerstag.