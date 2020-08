Zweiter positiver Corona-Test: Aubry und komplettes Team in Quarantäne

Die 6 Stunden von Spa-Francorchamps 2020 werden endgültig ohne Gabriel Aubry und Algarve Pro Racing über die Bühne gehen. Aubry wurde am Freitag erneut positiv auf das Coronavirus SARS-CoV-2 getestet. Es ist der erste COVID-19-Fall im Fahrerlager der Langstrecken-Weltmeisterschaft (WEC), die erst an diesem Wochenende den Rennbetrieb wieder aufnimmt.

Aubry und das komplette LMP2-Team Algarve Pro Racing haben sich daher in Selbstisolation begeben. Der junge Franzose hat am vergangenen Wochenende für das Team einen Lauf zur europäischen Le-Mans-Serie (ELMS) ebenfalls in Spa-Francorchamps bestritten.

Damit wird die portugiesische Mannschaft ihren Gaststart bei den 6 Stunden von Spa-Francorchamps nicht wahrnehmen können. Als Fahrer waren John Falb, Simon Trummer und Jon Lancaster vorgesehen. Das Rennen wird gerne von ELMS-Teams als Generalprobe für die 24 Stunden von Le Mans genutzt, die dieses Jahr im September anstehen.

Das Team Jota Sport (in der WEC unter der Bezeichnung "Jackie Chan DC Racing unterwegs), für das Aubry an diesem Wochenende hätte fahren sollen, kann dennoch am Rennen teilnehmen. Aubry wird nun durch den Iren Ryan Cullen ersetzt, der sich den 600 PS starken Oreca 07 mit den Stammfahrern Ho-Pin Tung und Ex-Formel-1-Fahrer Will Stevens teilen wird.

Allerdings müssen drei weitere Jota-Teammitglieder in Quarantäne, zu denen Aubry im Vorfeld des Rennwochenendes bereits Kontakt hatte. Gleiches gilt für drei Techniker des Reifenherstellers Goodyear. Bislang fielen die Tests bei allen Personen, die mit Aubry in Kontakt gekommen waren, negativ aus. Trotzdem müssen sie aufgrund von Sicherheitsrichtlinien das Rennen allesamt verpassen.

Aubry hat derweil erklärt, dass er sich dem Coronatest in Paris freiwillig unterzogen habe, nachdem einer seiner Freunde, zu dem er Kontakt hatte, positiv getestet worden war. Von dem Resultat erfuhr er erst, als er wieder in Spa war.

Mit Bildmaterial von ELMS.