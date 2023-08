Branduntersuchung: Rallycross-WM auch in Belgien ohne Top-Klasse RX1e

Der verheerende Brand, der am 21. Juli im Fahrerlager von Lydden Hill die Autos des Special-One-Teams von Sebastien Loeb und Guerlain Chicherit zerstörte, hat weitere Folgen für die Rallycross-Weltmeisterschaft (WRX).

Nachdem bereits in Großbritannien die Läufe der Topklasse RX1e aus Sicherheitsgründen abgesagt wurden, wird dies auch am kommenden Wochenende (5./6. August) im belgischen Mettet der Fall sein.

So werden in Mettet nur die "zweite Liga" RX2e sowie die Rallycross-Europameisterschaft an den Start gehen. Dennoch werden einige der Top-Stars in Belgien mit von der Partie sein. Der fünffache Weltmeister Johan Kristoffersson, sein Teamkollege Ole-Christian Veiby sowie die Brüder Timmy und Kevin Hansen werden in der RX2e an den Start gehen.

"Wir haben uns entschieden, die Veranstaltung trotz der Abwesenheit der RX1 durchzuführen, weil wir unseren Sport und insbesondere die Rallycross-Kategorie bestmöglich unterstützen wollen", sagt Freddy Tacheny, Chef des lokalen Veranstalters. "Gemeinsam mit der FIA und dem Veranstalter werden wir unser Bestes geben, um eine tolle Show zu bieten."

Zuschauer, die bereits Tickets gekauft haben, erhalten als Entschädigung für die Abwesenheit des RX1e einen Gutschein über 20 Euro, der für Verzehr und Fanartikel eingelöst werden kann.

Ob die RX1e-Autos beim nächsten Rennwochenende am 19. und 20. August auf dem Estering bei Buxtehude wieder an den Start gehen können, ist derzeit noch offen.

Das Feuer war vor eineinhalb Wochen vor dem Start des Rennwochenendes in Lydden Hill im Teamzelt von Special One Racing ausgebrochen und hatte die beiden Lancia Delta sowie die Ausrüstung des Rennstalls zerstört. Teambesitzer Chicherit erklärte daraufhin, dass sein Team in dieser Saison nicht mehr an der WRX teilnehmen werde.

Mit Bildmaterial von @World / Red Bull Content Pool.