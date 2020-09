Citroen C3 ERX: Rein elektrischer WRX-Bolide debütiert in Lettland

Zuwachs für die Projekt-E-Kategorie in der Rallycross-Weltmeisterschaft (WRX): Der vom STARD-Team aufgebaute gesteuerte Citroen C3 ERX wird am nächsten Wochenende beim Lauf in Lettland sein Debüt feiern.

Weil Mads Östberg, der eigentlich als Stammfahrer für das Projekt vorgesehen ist, wegen der Überschneidung mit seinen WRC2-Verpflichtungen in der Rallye-Weltmeisterschaft kollidiert, wird Cyril Raymond als Fahrer einspringen.

Das Debüt in Schweden scheiterte ebenfalls an Östberg, der "wegen der globalen Coronavirus-Pandemie und deren Effekten auf das Projekt nicht teilnehmen konnte", wie es in einem STARD-Statement heißt.

Der Citroen C3 ERX basiert auf dem Chassis des C3 R5 und wird von einem STARD-Dreifachmotor (Bezeichnung "Revolution") und zwei Getrieben angetrieben. Natürlich verteilt sich die Leistung auf alle vier Räder.

