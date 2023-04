Im elektrischen Lancia Delta: Sebastien Loeb kehrt in die Rallycross-WM zurück

Audio-Player laden

Sebastien Loeb hat nach seinem Extreme-E-Abenteuer mit X44 und neben seinen sporadischen Einsätzen in der Rallye-WM (WRC) sowie seinen Starts im Rally-Raid-Sport ein neues Vollzeitprogramm gefunden: Der siebenmalige WRC-Champion wird im Jahr 2023 in einem elektrischen Lancia Delta in der Rallycross-WM (WRX) an den Start gehen. Der Franzose fährt erstmals seit 2018 in der Serie, in der er mit Peugeot zwei Siege in drei Saisons gefeiert hat.

Sein Team ist Special One von Guerlain Chicherit. Der Rennstall setzt zwei Delta-Evo-e-Autos ein, die in der vollelektrischen Meisterschaft für Erfolge sorgen sollen. Das Auto wurde von Chicherits Team GCK konzipiert, designt und entwickelt. Das Design des Autos basiert auf dem berühmten Rallye-Boliden aus den späten 1980er- und frühen 1990er-Jahren. Der elektrische Lancia mit zwei Motoren hat im Jahr 2022 am Nürburgring sein Debüt gefeiert.

Der 49-Jährige möchte die gesamte Saison fahren, weshalb er in der Saison 2023 eine Menge zu tun haben wird. In der WRC geht er als Teilzeitfahrer an den Start, mit Pro Drive kämpft er in der Rally-Raid-WM um wichtige Punkte. "Ich komme aus Generation, die die Lancia Deltas noch fahren sehen hat", sagt er. "Deshalb habe ich eine ganz natürliche Schwäche für diese Autos."

"Als mich Guerlain erstmals angesprochen hat, ob ich wieder Rallycross fahren möchte, dachte ich, er sei verrückt", erklärt er. "Dann habe ich das Auto im Dezember 2022 getestet und war sofort überzeugt von den dynamischen Qualitäten. Ich glaube an das Projekt und kann es kaum noch abwarten, das Auto auf der ganzen Welt zu steuern."

Chicherit fügt hinzu: "Es ist ein Traum von mir, zwei Autos meiner eigenen Marke in der WRX einzusetzen. Eines der Autos gebe ich in die Hände einer echten Rennsport-Legende. Das Ziel ist es, Special One zu einem Top-Team zu machen. Wir haben dieses Jahr die Chance, Geschichte zu schreiben, sollte das erste Retro-Auto ein Rennen gewinnen."

Die WRX-Saison 2023 besteht aus insgesamt neun Läufen. Der Saisonauftakt findet am 3. und 4. Juni im portugiesischen Montalegre statt. Danach geht es nach Norwegen, Schweden und Großbritannien. Am 5. und 6. August geht es im belgischen Mettet rund, bevor die Meisterschaft am 19. und 20. August in Deutschland auf dem Estering in Buxtehude gastiert. Die letzten beiden Läufe finden in Südafrika und China statt.

Mit Bildmaterial von Special One Racing.