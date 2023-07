Nach Feuer bei Loebs Team: Rallycross-WM streicht Samstag in Lydden Hill

Das Feuer, das am Freitagmorgen auf dem Lydden Hill Circuit die gesamte Ausrüstung des Team Special One inklusive der beiden Lancia Delta Evo-E RX von Sebastien Loeb und Guerlain Chicherit zerstört hat, führt zu einer Programmänderung für das vierte Rennwochenende der Rallycross-Weltmeisterschaft (WRX) 2023.

Wie die Organisatoren der Serie am Freitagabend bekannt gaben, werden alle für Samstag geplanten WRX-Läufe abgesagt, da die Ursache des Feuers noch weiter untersucht werden muss. Die Serien des Rahmenprogramms sind davon nicht betroffen.

Wörtlich heißt es in einer Mitteilung des WRX-Promoters: "Nach einem Feuer im Servicebereich des Special One Racing Teams auf dem Lydden Hill Race Circuit in Kent, England, am heutigen Freitag (21. Juli) werden die für morgen (Samstag, 22. Juli) geplanten Läufe der Rallycross-Weltmeisterschaft nicht stattfinden, während die Ermittlungen zur Brandursache weitergehen."

"Das Feuer brach kurz vor 8:45 Uhr aus und die Feuerwehr hat hart gearbeitet, um es so schnell wie möglich unter Kontrolle zu bringen und zu löschen. Leider ist der gesamte Bereich von Special One Racing einschließlich der beiden RX1e ausgebrannt. Es gab keine Verletzten und keine anderen Rennwagen wurden in Mitleidenschaft gezogen."

"Der Veranstaltungsort war für die Öffentlichkeit nicht zugänglich, da an diesem Tag keine Rennen geplant waren."

"Dieser Vorfall hat keine Auswirkungen auf die RX2e-Meisterschaft oder die British Rallycross Championship 5 Nations Trophy, die wie geplant stattfinden werden. Über die für Sonntag geplanten World RX-Läufe wird am Samstag entschieden."

Loeb, der in dieser Saison nach fünfjähriger Abwesenheit in die WRX zurückgekehrt ist, tritt 2023 mit dem Lancia für das vom GCK eingesetzte Special-One-Team an und liegt nach den ersten drei Läufen auf Platz acht der Fahrerwertung.

Der fünfmalige und amtierende Meister Johan Kristoffersson führt die Meisterschaftswertung an, nachdem er die ersten drei Rennen alle gewonnen hat.

Mit Bildmaterial von Red Bull Content Pool.