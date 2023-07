Team von Sebastien Loeb bestätigt: WRX-Saison nach Feuer beendet

Nach dem verheerenden Feuer am Freitagmorgen im Fahrerlager von Lydden Hill wird das Special-One-Team rund um WM-Rekordchampion Sebastien Loeb und Teambesitzer Guerlain Chicherit in dieser Saison nicht mehr in der Rallycross-Weltmeisterschaft an den Start gehen. Das gab der französische Rennstall am späten Samstagabend bekannt.

Bei dem Feuer, das am Freitag gegen 8:45 Uhr ausgebrochen war, wurden die beiden Delta Evo-e RX des Teams komplett zerstört. Ersatzfahrzeuge stehen nicht zur Verfügung, ein zeitnaher Aufbau neuer Fahrzeuge ist nicht möglich.

Darüber hinaus wurde auch der Team-Truck mit dem kompletten Equipment ein Raub der Flammen, sodass an einen Start bei den verbleibenden vier Rennen der WRX-Saison 2023, darunter das Deutschland-Gastspiel am 19. und 20. August auf dem Estering, nicht zu denken ist.

Suche nach der Ursache noch ohne Ergebnis

"Unsere Autos in Flammen aufgehen zu sehen, war ein besonders schmerzhafter Moment für mich und das gesamte Team, das seit Monaten so viel Liebe und Energie in dieses Programm investiert hat", sagt Teambesitzer Chicherit.

"Abgesehen von den materiellen Verlusten möchte ich betonen, dass es keine Verletzungen bei den Mitarbeitern gab, deren hohe Professionalität ich hervorheben möchte. Ich möchte meine Bewunderung und meinen Stolz für jedes einzelne Mitglied des Teams zum Ausdruck bringen, das von Anfang bis Ende des Brandes richtig und mutig gehandelt hat."

Die Brandursache ist nach wie vor unklar. Der Automobil-Weltverband FIA hatte am Freitag eine Untersuchung eingeleitet, die bis Samstagabend ohne Ergebnis blieb. Da ein erneutes Feuer nicht ausgeschlossen werden konnte, mussten die WRX-Läufe in Lydden Hill komplett abgesagt werden, nachdem bereits das Programm am Samstag abgesagt worden war.

Team ist überzeugt: Haben nichts falsch gemacht

Das Team Special One ist jedoch überzeugt, dass es keine Schuld an dem dramatischen Zwischenfall trägt. "Zum jetzigen Zeitpunkt", so das Team in einer Pressemitteilung, "können wir bereits feststellen, dass weder das Teampersonal noch die Partner einen Fehler bei der Handhabung gemacht haben".

"Die FIA hat eine Untersuchung eingeleitet, um die Ursache des Brandes zu klären, der ausbrach, ohne dass jemand am Auto gearbeitet hätte, während das elektrische Antriebssystem mehrere Minuten lang aufgeladen wurde."

Was der erzwungene Rückzug von Special One für den weiteren Verlauf der WRX-Saison 2023 bedeutet, ist derzeit unklar. Das ohnehin schon dünne Teilnehmerfeld schrumpft damit auf acht.

Mit Bildmaterial von Red Bull Content Pool.