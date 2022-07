Terminverschiebung am Nürburgring: Rallycross-WM im November

Audio-Player laden

Die Rallycross-WM (WRX) startet erst im November auf dem Nürburgring und verschiebt das ursprünglich am letzten Juli-Wochenende geplante Deutschland-Rennen. Durch die Entscheidung möchte die Rennserie den Teams die maximale Zeit geben, sich auf die neue elektrische Ära des Sports vorzubereiten. Der Nürburgring wird deshalb vom 12. bis 13. November Gastgeber des WRX-Saisonfinales.

Mit gleich zwei WM-Rennen wird ein sogenannter Double-Header in der Müllenbachschleife der Grand-Prix-Strecke ausgetragen. Ursprünglich war für den Nürburgring nur ein WM-Lauf vorgesehen. Die Tickets für die Veranstaltung behalten ihre Gültigkeit. Der Vorverkauf läuft für das neue Datum unvermindert weiter.

"Die Teams haben hinter den Kulissen unermüdlich für die Umstellung auf Elektroantrieb hingearbeitet, aber die weltweiten Ereignisse der letzten Jahre haben zu Problemen in der Lieferkette und damit zu unvorhergesehenen Verzögerungen beim Bau der Autos geführt", teilt der WRX-Promoter in einer Stellungnahme mit.

"Um diese neue Generation von Rallycross-Boliden gebührend einzuführen, wurde daher beschlossen, den Teams zwei weitere Wochen zur Perfektionierung ihrer Vorbereitungen zu gewähren", heißt es weiter. Die Saison 2022 der WRX soll nun am 14. August im norwegischen Hell starten.

Die WRX wird in diesem Jahr in der Hauptkategorie vollständig auf Elektroantrieb umsteigen. Die Autos werden die leistungsstärksten und spektakulärsten sein, die es je in der Meisterschaft gab. Sie leisten 500 kW - das entspricht 680 PS - und verfügen über ein sofortiges Drehmoment von 880 Nm, was zu einer Beschleunigung führt, die sogar die Formel 1 übertrifft.

"Wir sind zwar enttäuscht, dass wir die WRX nicht wie ursprünglich geplant in diesem Monat begrüßen können, aber wir verstehen und unterstützen die Gründe für die Verschiebung voll und ganz. Wir hatten im letzten Jahr großartige Rennen und einen Titelkampf, der bis zum Schluss spannend blieb", erklärt Nürburgring-Geschäftsführer Ingo Böder

"Hoffentlich können sich die Zuschauer in dieser Saison auf eine ähnlich enge Entscheidung freuen - und wer weiß, vielleicht gibt es mit dem neuen Termin im November ja auch wieder ein bisschen Schnee, um die Spannung zu erhöhen", so Böder mit Blick auf das Eifelwetter.

Auch 2021 war das WRX-Rennen am Nürburgring zunächst im Juli geplant und dann auf den November verschoben worden - seinerzeit aufgrund der Flutkatastrophe im Ahrtal.

Mit Bildmaterial von Red Bull Content Pool.