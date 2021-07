Wegen Flutkatastrophe: Nürburgring wird zum WRX-Saisonfinale 2021

An diesem Wochenende beginnt in Barcelona die Saison 2021 der Rallycross-Weltmeisterschaft (WRX). Als zweites und drittes Saisonrennen hatte man für das kommende Wochenende (31. Juli / 1. August) eigentlich einen Double-Header auf dem Nürburgring vorgesehen. Aufgrund des verheerenden Hochwassers in der Eifel hat man den Termin nun aber verschoben.

Der neue Termin für das Nürburgring-Doppel im WRX-Kalender 2021 ist der 27./28. November. Damit wird der Rallycross-Kurs, der sich im Bereich der Goodyear-Kehre (früher Dunlop-Kehre) befindet, zum Austragungsort für das Saisonfinale. Tickets, die für den Juli/August-Termin bereits gekauft wurden, behalten ihre Gültigkeit für November.

"Jeder hat die Bilder der verheerenden Überschwemmungen in Deutschland gesehen", sagt Arne Dirks vom Rallycross-Promoter. "Während der Nürburgring selbst glücklicherweise von dieser Naturkatastrophe weitgehend verschont geblieben ist, kann man das Gleiche leider nicht für die Umgebung sagen. Es ist wichtig, sich daran zu erinnern, dass es hier um weitaus wichtigere Dinge geht als Rallycross. Wir müssen den Organisatoren, die Tag und Nacht gearbeitet haben, um die humanitären Bemühungen zu unterstützen, großen Respekt zollen."

"Gleichzeitig haben sie sehr eng mit uns als WM-Promoter und der FIA zusammengearbeitet, um eine Lösung für die Verlegung der Veranstaltung zu finden", so Dirks weiter. "Wir freuen uns sehr darauf, später im Jahr an diesen legendären Ort zu kommen, um ein packendes Saisonfinale zu veranstalten und den Rallycross-Weltmeister an einem der berühmtesten Orte des Motorsports zu krönen."

Die direkt nächste Station im WRX-Kalender 2021 nach dem Auftakt in Barcelona ist nun Höljes in Schweden am 22. August.

Das Rallycross-Event ist nicht die einzige Motorsportveranstaltung auf dem Nürburgring, deren ursprünglich geplanter Termin aufgrund der Flutkatastrophe nicht gehalten werden kann. Der für das vergangene Wochenende angesetzt gewesene Truck-Grand-Prix wurde abgesagt. Das ADAC GT Masters, das vom 6. bis 8. August hätte gastieren sollen, soll entweder einen neuen Termin oder einen neuen Austragungsort bekommen.

Mit Bildmaterial von Motorsport Images.