WRX-Finale am Nürburgring: Jetzt Tickets sichern & Rallycross-Action erleben!

Die FIA World RX of Germany bringt in diesem Jahr wieder packende Motorsport-Action an den Nürburgring. Vom 12. bis 13. November wird ein sogenannter Double-Header in der Müllenbachschleife der Grand-Prix-Strecke ausgetragen. Den Fans wird also beim World RX-Saisonfinale einiges geboten - nicht nur gleich zwei kurzweilige WM-Rennen, sondern auch ein Turniermodus, ein Superpole-Shootout und freier Zugang zum Fahrerlager.

Die rasanten Fahrzeuge der Weltmeisterschaft haben jede Menge PS unter der Haube und sind in dieser Saison erstmals rein elektrisch unterwegs. Die Tickets für das Motorsport-Spektakel gibt es hier.

Die World Rallycross Championship auf dem Nürburgring Foto: World RX / Red Bull Content Pool

Die FIA World Rallycross Championship ist die erste Weltmeisterschaft, die rein elektrisch am Nürburgring an den Start geht. Was die Fahrer und ihre 680 PS starken Fahrzeuge können, zeigt sich auf dem gerade mal ein Kilometer langen Rundkurs aus Kies und Asphalt.

Packende Zweikämpfe und nervenaufreibende Überholmanöver gehören dabei zum guten Ton. Die Zuschauer sind bei jeder Aktion mittendrin, denn auf den stadionartig angeordneten Tribünen in der Müllenbachschleife hat man von Start bis Ziel alles im Blick.

Zur Sache geht es bei den Rennen mit jeweils fünf Fahrzeugen im Turniermodus. Mit Vorläufen, Halbfinale und Finale verspricht jedes Rennen echten Nervenkitzel. Wer das Finale gewinnt steht dementsprechend auch ganz oben auf dem Siegerpodest.

Ticketpakete für Familien und Freunde, Kinder bis 12 Jahre haben freien Eintritt

Durch das kurzweilige Motorsport-Format mit vielen Rennen, Ausscheidungen im K.O.-System und einem aufregenden Finale, ist die FIA World RX of Germany für PS-Enthusiasten, Familien und Gelegenheitsbesucher gleichermaßen geeignet.

Deshalb gibt es auch unterschiedliche Ticketangebote und Pakete. Tagestickets sind ab 39 Euro zu haben, Wochenendtickets für 59 Euro. Kinder und Jugendliche im Alter von 13 bis 15 Jahren sowie Menschen mit Behinderung erhalten eine Ermäßigung auf den Ticketpreis. Kinder bis einschließlich 12 Jahre genießen sogar freien Eintritt.

Die World Rallycross Championship auf dem Nürburgring Foto: World RX / Red Bull Content Pool

Darüber hinaus gibt es spezielle Ticketpakete für Familien und Freunde sowie VIP-Tickets für ein exklusives Motorsport-Abenteuer.

Weitere Informationen, ein FAQ sowie alle Ticketpreise gibt es bei motorsporttickets.com

Mit Bildmaterial von World RX / Red Bull Content Pool.