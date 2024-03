32 Jahre nach dem letzten WM-Titel: Kehrt Lancia in den Rallyesport zurück?

Vor 32 Jahren, in der Saison 1992, feierte Lancia den letzten WM-Titel in der Rallye-Weltmeisterschaft (WRC) - jetzt deutet sich ein Comeback des italienischen Automobilherstellers an! Bei der Präsentation des neuen Lancia Ypsilon sorgte Geschäftsführer Luca Napolitano für Spekulationen: "Werden wir in den Rallyesport zurückkehren? Wir arbeiten daran", verrät der Italiener.

Schon im vergangenen Jahr wurde über eine mögliche WRC-Rückkehr der Traditionsmarke berichtet - immerhin ist Lancia mit zehn Konstrukteurstiteln (1974-1976, 1983, 1987-1992) noch immer der erfolgreichste Hersteller in der Geschichte der Rallye-WM. Auf dem zweiten Platz folgt Citröen mit acht Titeln (2003-2005, 2008-2012) vor Toyota, die siebenmal (1993, 1994, 1999, 2018, 2021, 2022, 2023) triumphierten.

Die sportlichen Modelle von Lancia werden künftig unter dem überarbeiteten HF-Symbol ("High-Fidelity") verkauft, das eine lange Tradition besitzt und im Jahr 1960 zum ersten Mal auf dem Genfer Automobilsalon eingeführt wurde. Auch die glorreichen Rallye-Modelle der Lancia-Geschichte, der Stratos HF und der Delta HF Intégrale, trugen das Kürzel im Namen.

"Nach der Präsentation des neuen Lancia Ypsilon, dem ersten Auto der brandneuen Ära, gehen wir heute einen weiteren Schritt auf dem Weg zur Renaissance, um die brutalste und radikalste Seele der Marke und ihr Engagement für die Konzentration auf leistungsstarke Modelle hervorzuheben", sagt Napolitano. Im kommenden Jahr wird der neue HF Ypsilon als vollelektrisches Auto mit 240 PS auch nach Deutschland kommen.

Lancia-Comeback in der Rally4-Klasse?

Ein Engagement im Rallyesport machte für den italienischen Automobilhersteller durchaus Sinn, um seine Fahrzeuge, die erstmals seit 2017 auch außerhalb Italiens wieder zum Verkauf angeboten werden, zu vermarkten.

Allerdings werden die Italiener bei ihrer Rallye-Rückkehr wohl kaum in der Top-Klasse, also der Rally1-Kategorie, starten. Stattdessen wird angenommen, dass die kleinere Rally4-Klasse eine Option wäre. Dafür spricht auch, dass der Stellantis-Konzern dort mit Peugeot 208 Rally4 und Opel Corsa Rally4 bereits zwei Vertreter aus den eigenen Reihen einsetzt.

Die beiden Autos basieren auf der gleichen Plattform und teilen sich die wichtigsten Elemente, beispielsweise Motor, Getriebe und Fahrwerkskonzept. Darauf könnte auch der Lancia Ypsilon in der Rallyeversion aufbauen. Ein Datum für das Comeback ist nicht bekannt.

Comeback im Rallycross gescheitert

Lancia im Rallyesport? Das letzte Mal, dass die italienische Marke wieder aufgetaucht ist, liegt noch gar nicht lange zurück: Im Jahr 2022 feierte Lancia beim Finale der Rallyecross-WM (WRX) auf dem Nürburgring das Comeback im Rallyesport. Dort setzte das Team 'Special One' von Guerlain Chicherit zwei elektrische Lancia Delta Evo-e RX ein.

Das Lancia-Comeback in Rallyecross war kein Erfolg Foto: Red Bull Content Pool

In der Saison 2023 wollten Chicherit und der neunfache Rallye-Weltmeister Sebastien Loeb um die WM-Krone kämpfen. Doch daraus wurde nichts. Beim Rennen in England brach im Teamzelt des Rennstalls ein Feuer aus, bei dem die beiden Rennwagen des Teams völlig zerstört wurden.

Weil in der Rallycross-Weltmeisterschaft seit 2022 mit Elektroautos mit Einheitsantrieben gefahren wurde, traf Lancia selbst keine Schuld. Dennoch bleibt zu hoffen, dass ein erneutes Comeback im Rallyesport von größerem Erfolg geprägt wäre ...

Mit Bildmaterial von Motorsport Images.