Abiteboul: Suninen "sehr auf dem Radar" als Hyundai-WRC-Fahrer 2024

Hyundai-Teamchef Cyril Abiteboul hat Teemu Suninen als festen Anwärter auf einen Platz in der Rallye-Weltmeisterschaft (WRC) für das kommende Jahr bezeichnet. Mit der Rückkehr von Ott Tänak an die Seite von Thierry Neuville hat die südkoreanische Marke ihr Fahreraufgebot für 2024 bereits verändert, doch die Pläne für das dritte und möglicherweise vierte Auto stehen noch aus.

Laut Abiteboul wird eine Entscheidung wahrscheinlich vor dem Saisonfinale in Japan Ende dieses Monats fallen. Zu den Kandidaten für das dritte Auto im nächsten Jahr zählt der ehemalige Renault-Formel-1-Teamchef neben Suninen auch den aktuellen Stammfahrer Esapekka Lappi.

Laut Abiteboul ist es sehr wahrscheinlich, dass das dritte Auto weiterhin von mehreren Fahrern gefahren wird. Nach Ansicht des Hyundai-Motorsportchefs könnte diese Option Vorteile im Kampf gegen Toyota bringen.

Suninen einer der Anwärter

Mit seinem sechsten Platz bei der Zentraleuropa-Rallye am vergangenen Wochenende, dem ersten Einsatz des i20N auf Asphalt, rückte Suninen für das kommende Jahr weiter in den Fokus des Teams.

Suninen wurde in diesem Jahr nach dem tragischen Tod von Craig Breen als Fahrer für das dritte Auto neben Dani Sordo nominiert. In Estland und Finnland belegte er die Plätze fünf und vier, bevor er am letzten Tag in Chile auf Platz zwei liegend ausschied. Am Dienstag und Mittwoch saß der 29-Jährige erneut hinter dem Steuer und testete den i20N auf dem Testgelände des Teams in Finnland.

"Er [Teemu] ist sehr auf dem Radar, aber ich kann nichts Konkretes sagen", sagte Abiteboul gegenüber Autosport, einer Schwesterpublikation von Motorsport-Total.com im Motorsport Network. "Er steht auf unserer Liste. Wir müssen uns mit dem Rest des Teams zusammensetzen, um zu sehen, was passiert ist, und gemeinsam entscheiden, wie es weitergeht."

Lappi "wirklich wichtig" für das Team

Auch Lappi beeindruckte am vergangenen Wochenende zunächst mit einem dritten Gesamtrang, bevor er auf der fünften Wertungsprüfung ausschied - es war bereits der dritte spektakuläre Unfall des Finnen in den vergangenen vier Rallyes.

Abiteboul erklärt jedoch, dass die Ergebnisse des Wochenendes keinen Einfluss auf seine Fahreraufstellung haben werden. Gleichzeitig betont der Franzose Lappis Anteil an der Weiterentwicklung des Hyundi i20 N Rally1.

"Esapekka war in diesem Jahr der Schlüssel zum System, er war wirklich wichtig und hat dem Team einige sehr positive Momente beschert", sagte Abiteboul vor der Rallye. "Ich denke, er kann ein Teil dessen sein, was wir in Zukunft tun werden, nicht nur im nächsten Jahr."

Entscheidung über viertes Autos verzöger sich

"Wir sprechen schon seit einiger Zeit darüber und ich hoffe, dass wir in den nächsten Tagen zu einem Ergebnis kommen. Ich denke, es geht darum, zu verstehen, was er will und sicherzustellen, dass wir ihm geben können, was er will - und ich spreche nicht von Geld", so Abiteboul.

Ob Hyundai nächstes Jahr ein viertes Auto in der WRC einsetzen wird, ist noch offen und hängt auch von der Besetzung des dritten Autos ab. Hyundai hat bereits festgelegt, dass das vierte Auto für die Entwicklung junger Fahrerinnen und Fahrer eingesetzt werden soll.

"Ich würde gerne ein viertes Auto haben, aber der Erfolg kommt mit der Planung, mit der Organisation, aber auch mit der Prioritätensetzung", sagte Abiteboul bei der Pressekonferenz nach der Rallye Zentraleuropa. "Und ich denke, das Erste, was wir tun müssen, ist sicherzustellen, dass alle drei Teams das Auto haben, das sie nächstes Jahr brauchen, und das wird der Fokus des gesamten Teams sein."

"In dieser Hinsicht können wir die Pläne für ein viertes Auto verschieben. Aber die Entwicklung von Fahrern, von jungen Fahrern, mit einem vierten Auto ist ganz klar das, was wir machen wollen. Es ist alles eine Frage des Timings", so Abiteboul.

Mit Bildmaterial von Motorsport Images.