"If in doubt, flat out": Zum Todestag von Colin McRae

15. September 2007, Lanark: Der 39-Jährige Rallyeprofi Colin McRae stürzt unweit seines Heimatorts in Schottland mit dem Hubschrauber ab, den er selbst steuert. Mit an Bord sitzen sein fünfjähriger Sohn Johnny und 2 Freunde der Familie. Es gibt keine Überlebenden. Die Unfallursache ist bis heute nichts zweifelsfrei geklärt.

Colin McRae hatte seine Rallyekarriere bereits mit 18 Jahren begonnen. 1991 und 1992 gewann er die Britische Rallye-Meisterschaft, anschließend stieg er in die Rallye-Weltmeisterschaft (WRC) auf und wurde dort 1995 zum ersten britischen Rallye-Weltmeister der Geschichte – und zum bis dato jüngsten Champion aller Zeiten. Diesen Rekord hält McRae bis heute.

Seinen Titelgewinn erzielte McRae mit Subaru, fuhr in den folgenden Jahren aber auch erfolgreich für Ford und Citroën. Seine aktive WRC-Zeit endete nach der Saison 2003, allerdings kehrte McRae 2005 für einzelne Starts in die Meisterschaft zurück.

McRae war bekannt dafür, alles mit 4 Rädern schnell bewegen zu können – und das sehr spektakulär. Eben ganz nach seinem vielzitierten Motto: "If in doubt, flat out" (zu Deutsch: "Im Zweifelsfall: Vollgas").

So bestritt McRae neben etlichen Rallyes rund um die Welt auch die berühmte Langstrecken-Rallye Dakar, startete beim 24-Stunden-Rennen in Le Mans und beim Race of Champions.

Zum Todestag von Colin McRae zeigen wir einige Bilder aus seiner Karriere:

Colin McRae und Derek Ringer, Subaru 1 / 40 Foto: Subaru World Rally Team Colin McRae, Subaru 2 / 40 Foto: Dave Dyer Colin McRae und Nicky Grist, Citroën 3 / 40 Foto: XPB Images Colin McRae und Nicky Grist, Citroën 4 / 40 Foto: Kronos Racing Colin McRae und Nicky Grist, Citroën 5 / 40 Foto: Kronos Racing Colin McRae und Nicky Grist, Citroën 6 / 40 Foto: Kronos Racing Colin McRae, Citroën 7 / 40 Foto: WRC McKlein Colin McRae, Citroën 8 / 40 Foto: WRC McKlein Colin McRae, Citroën 9 / 40 Foto: WRC McKlein Colin McRae, Citroën 10 / 40 Foto: Citroën Communication Colin McRae mit seiner Frau Alison 11 / 40 Foto: WRC McKlein Colin McRae, Ford 12 / 40 Foto: WRC McKlein Colin McRae, Ford 13 / 40 Foto: WRC McKlein Colin McRae, Ford 14 / 40 Foto: Ford Motor Company Colin McRae, Ford 15 / 40 Foto: WRC McKlein Colin McRae, Ford 16 / 40 Foto: WRC McKlein Colin McRae, Ford 17 / 40 Foto: Ford Motor Company Colin McRae, Ford 18 / 40 Foto: Ford Motor Company Colin McRae, Ford 19 / 40 Foto: Ford Motor Company Colin McRae, Ford 20 / 40 Foto: WRC McKlein Colin McRae, Ford 21 / 40 Foto: Ford Motor Company Colin McRae in Le Mans 22 / 40 Foto: Tom Haapanen Colin McRae in Le Mans 23 / 40 Foto: Pierre Barrau Colin McRae in Le Mans 24 / 40 Foto: Eric Gilbert Valentino Rossi und Colin McRae bei der Monza Rally-Show 25 / 40 Foto: Alessio Morgese Colin McRae und Tina Thörner bei der Rallye Dakar 26 / 40 Foto: Nissan Rally Raid Team Colin McRae und Tina Thörner bei der Rallye Dakar 27 / 40 Foto: Nissan Rally Raid Team Colin McRae bei der Rallye Dakar 28 / 40 Foto: Nissan Rally Raid Team Colin McRae bei der Rallye Dakar 29 / 40 Foto: Nissan Rally Raid Team David Coulthard und Colin McRae beim Race of Champions 30 / 40 Foto: DPPI David Coulthard und Colin McRae beim Race of Champions 31 / 40 Foto: Philippe Chemin Colin McRae beim Race of Champions 32 / 40 Foto: Fabrice Crosnier Colin McRae beim Race of Champions 33 / 40 Foto: DPPI In Erinnerung an Colin McRae 34 / 40 Foto: Subaru World Rally Team In Erinnerung an Colin McRae 35 / 40 Foto: Subaru World Rally Team In Erinnerung an Colin McRae 36 / 40 Foto: XPB Images In Erinnerung an Colin McRae 37 / 40 Foto: XPB Images In Erinnerung an Colin McRae 38 / 40 Foto: XPB Images Erinnerungen an Colin McRae 39 / 40 Foto: Sutton Images Erinnerungen an Colin McRae 40 / 40 Foto: Sutton Images