Dani Sordo kehrt zurück: Dritter Hyundai bei der Akropolis-Rallye?

Hyundai wird beim Lauf der Rallye-WM (WRC) in Griechenland wahrscheinlich wieder ein drittes Auto einsetzen. Dani Sordo soll im i20 Rally1 Platz nehmen und die Akropolis-Rallye bestreiten. Der Spanier startete zuletzt in Portugal und Italien, wo er zwei starke dritte Plätze verbuchte.

Sordo hat früher im Jahr bereits bekanntgegeben, in der WRC-Saison 2022 bis zu vier Rallyes bestreiten zu wollen. Er teilt sich das Auto mit Oliver Solberg, Sohn des WRC-Champions von 2003 Petter Solberg. Der Youngster bestreitet deutlich mehr Rallyes für die Koreaner als der erfahrene Spanier.

Jedoch hat Sordo seinen Wert für die Marke bereits bewiesen: Sobald der 39-Jährige ins Auto steigt, sind solide Ergebnisse nahezu garantiert. Zwei Podien in zwei Starts zeigen die Pace, die der Spanier im Hybrid-Auto von Hyundai hat. Mit Tänaks Sieg auf Sardinien hat sich der Hersteller mit 39 Punkten hinter Toyota auf Platz zwei der Gesamtwertung geschoben.

"Das war ein sehr motivierendes Resultat für das ganze Team und ich bin froh, noch ein weiteres Podium eingefahren zu haben", so Sordo. "Ich bin hier, um Punkte zu holen und dem Team zu helfen, zurück an die Spitze der Meisterschaft zu gelangen. Otts Sieg und mein dritter Platz haben geholfen, die Lücke zu schließen, was auch das Ziel an diesem Rennwochenende war."

"Ich werde nach meinem Urlaub im Sommer zurückkehren", stellt Sordo klar. Er witzelt: "Nach zwei Rallyes brauche ich schon eine kleine Pause, um mich zu erholen. Ich bin fast 40 Jahre alt. Meine nächste Rallye wird Griechenland sein, bis dahin muss ich warten." Bis dahin wird Solberg wieder den dritten Hyundai übernehmen. Er Youngster wird höchstwahrscheinlich in Kenia, Finnland und Belgien starten.

In Kenia erwartet die Fans wieder das Aufeinandertreffen der Giganten: Neben Ogier kehrt auch der neunmalige WRC-Meister Sebastien Loeb mit M-Sport ins Feld zurück. Letzterer bestreitet ein Teilzeit-Programm für das Ford-Team, das zudem auf Craig Breen, Adrien Fourmaux und Gus Greensmith setzt. Außerdem wird Jourdan Serderidis ein privates Auto einsetzen.

