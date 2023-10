Drei Mal in Folge Rallye-Weltmeister: Toyota tritt elitärem Club bei

Obwohl der Sieg bei der Rallye Chile, dem drittletzten Lauf zur Rallye-Weltmeisterschaft (WRC) 2023, an M-Sport-Pilot Ott Tänak ging, hatte auch das Werksteam von Toyota am vergangenen Sonntag in Südamerika allen Grund zum Jubeln. Denn mit den Plätzen drei und vier durch Elfyn Evans und Kalle Rovanperä sicherte sich Toyota vorzeitig den Titel in der Herstellerwertung.

"Es war ein unglaublicher Job, den Titel zwei Runden vor Saisonende zu holen", lobt Teamchef Jari-Matti Latvala die Arbeit seiner Mannschaft. "Es ist der früheste Titelgewinn, den wir als Toyota je eingefahren haben, was zeigt, dass wir alles richtig gemacht haben und auch die Fahrer haben einen tollen Job gemacht."

Mit dem dritten Herstellertitel in Folge tritt Toyota einem elitären Club bei. Nur Citroen, Volkswagen, Lancia, Peugeot und Subaru gelang in der 50-jährigen Geschichte der Rallye-Weltmeisterschaft ein solcher Titel-Hattrick.

Dominant unter WRC- und Rally1-Reglement

"Das ist [drei Titel in Folge] in der modernen Zeit sicher einmalig", sagt Latvala. "Es ist nicht einfach, so etwas zu erreichen, und ich muss sagen, dass die Konkurrenz sehr stark ist, die Autos liegen sehr eng beieinander."

Bemerkenswert ist, dass Toyota diese Titelserie mit zwei verschiedenen Autos geschafft hat. 2021 noch unter dem alten World-Rally-Car-Reglement, 2022 und 2023 dann mit dem Hybrid-Auto unter dem Rally1-Reglement.

Beeindruckend sind auch folgende Zahlen: In den vergangenen drei Saisons gewann Toyota 24 von 36 Rallyes, 2023 stand nur bei der Rallye Schweden kein Toyota-Fahrer auf dem Podium. Dafür gab es bei der Safari-Rallye einen Vierfachsieg, mit dem Toyota den historischen Erfolg aus dem Vorjahr wiederholte.

Zuverlässigkeit für Latvala der Schlüssel zum Erfolg

"Ich denke, der wichtigste Punkt, der den Unterschied gemacht hat, war die Zuverlässigkeit", analysiert Latvala das Erfolgsgeheimnis. "Wir waren in der Lage, die Autos ohne Probleme nach Hause zu bringen, und ich denke, das ist einer der entscheidenden Punkte in der Meisterschaft."

Auch bei einer der wenigen Schwachstellen des Toyota GR Yaris Rally1 hat das Team laut Latvala deutliche Fortschritte gemacht. "Als der Rally1 in der Saison 2022 in die Rallye-WM kam, waren wir natürlich stark, aber wir haben unsere Schwächen vor allem auf hartem, rauem Schotter bemerkt."

"Wir haben daran gearbeitet und das Auto für diese Bedingungen verbessert. Das war wirklich schön zu sehen, und ich denke, diese kontinuierliche Entwicklung und der Ansatz, immer bessere Autos zu bauen, haben uns geholfen, die Titel zu gewinnen", so Latvala.

Auch der Fahrertitel geht an einen Toyota-Piloten

Und es wird noch einen weiteren Titel für Toyota geben. Denn seit der Rallye Chile steht fest, dass nur noch Rovanperä oder Evans Fahrer-Weltmeister werden können. Beide trennen zwei Rallyes vor Saisonende 31 Punkte in der Gesamtwertung. Bei der Zentraleuropa-Rallye und der Rallye Japan werden noch maximal 60 Punkte vergeben.

"Natürlich ist es jetzt spannend, denn unsere Fahrer kämpfen noch um den Titel, und es ist aufregend zu sehen, wer es sein wird", sagt Latvala. "Ich würde sagen, es ist eine Erleichterung und eine Last, die von unseren Schultern fällt, weil wir den Hersteller-Titel gewonnen haben."

Mit Bildmaterial von Motorsport Images.