"Echtes Rallyefahren": Sebastien Ogier freut sich auf WRC-Premiere in Lettland

Sebastien Ogier ist bereit für sein Comeback im Wettbewerb der Rallye-Weltmeisterschaft (WRC) 2024. Vom Verkehrsunfall, den er vor drei Wochen zusammen mit Beifahrer Vincent Landais bei der Recce für die Rallye Polen hatte, haben sich beide vollständig erholt.

Was Ogier betrifft, so freut er sich nun auf die Rallye Lettland, die an diesem Wochenende erstmals im WRC-Kalender auftaucht. Um seine Fitness macht sich der achtmalige Rallye-Weltmeister, der seit 2022 für Toyota nur noch auf Teilzeitbasis antritt, keine Sorgen.

"Dass ich hier bin, das zeigt, dass ich in guter Form bin. Anderenfalls würde ich das Risiko nicht eingehen", sagt Ogier im Gespräch für die englischsprachige Ausgabe von Motorsport.com.

An den Tagen nach dem Verkehrsunfall in Polen trug Ogier eine Halskrause. "Die war die Folge eines Schleudertraumas. So etwas braucht natürlich ein bisschen Zeit, um sich vollständig zu erholen", verrät der 40-jährige Franzose.

"Manchmal unterschätzen wir es, was Zwischenfälle anrichten können", gibt Ogier zu bedenken und sagt: "Ich bin an einem Punkt in meinem Leben, an dem ich kein zusätzliches Risiko eingehen möchte, wenn ich mich nicht zu 100 Prozent fit fühle. In Polen gab es für uns keine Chance, die Rallye zu fahren."

Vergangene Woche saß Ogier beim Goodwood Festival of Speed in Großbritannien wieder im Auto, in diesem Fall war es die limitierte Sebastien-Ogier-Edition des Toyota GR Yaris für die Straße. Am vergangenen Sonntag dann fuhr Ogier anlässlich eines Tests in Finnland erstmals seit dem Polen-Unfall wieder den Toyota GR Yaris Rally1 aus der Rallye-WM.

Mittlerweile in Lettland angekommen, freut sich Ogier auf die Herausforderung, auf unbekannten Wertungsprüfungen anzutreten: "Ich glaube, dass einige Prüfungen an diesem Wochenende richtig Spaß machen werden. Ich würde sagen, meine Lieblingsprüfungen sind die auf der Freitagsetappe", sagt er mit Blick auf die Route der neuesten Rallye im WRC-Kalender.

"Ich mag neue Rallyes. Ich mag es, auf Prüfungen zu kommen, auf denen man den Aufschrieb hernehmen muss und diesem während der Rallye vertrauen muss, um schnell zu sein. Für mich ist genau das pures Rallyefahren, nicht das Auswendiglernen von Onboard-Videos", so der achtmalige Weltmeister.