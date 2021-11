Elfyn Evans verpasst WRC-Titel: "Hätte nicht mehr geben können ..."

Der Titelkampf in der Rallye-WM (WRC) 2021 wurde im letzten Lauf der Saison entschieden: Sebastien Ogier ging mit einem 17 Punkte großen Vorsprung in die Rallye Monza in Italien und musste somit - ohne Bonuspunkte auf der Powerstage - nur einen dritten Platz holen, um seinen achten Titel zu gewinnen. Elfyn Evans hoffte auf einen Patzer seines Toyota-Teamkollegen, der die Rallye aber mit Bravour gewann. Der Waliser gab alles, was er hatte, wurde aber nur Zweiter.

Das reichte nicht: Evans landete in der Gesamtwertung mit 23 Punkten Rückstand auf Ogier auf dem zweiten Platz. Für den 32-Jährigen war es die zweite Saison in Folge, in der er den Titel im letzten Lauf des Jahres nicht dingfest machen konnte. Im Jahr 2020 war er sogar als Führender nach Italien gereist, jedoch schnappte ihm auch da Ogier den Titel vor der Nase weg.

Evans hat nun zwei Saisons in Folge im letzten Rennen den Kürzeren gezogen Foto: Motorsport Images

In Kenia landete Evans nach einem Zusammenstoß mit einem Stein und der daraus resultierenden gebrochenen Radaufhängung nur auf Platz zehn - sein schlechtestes Ergebnis in der Saison 2021. Obwohl Ogier bei der Artic-Rallye in Finnland ebenfalls einen Ausfall verbucht hat, war der Franzose, über die gesamte Weltmeisterschaft gesehen, deutlich konstanter als sein Toyota-Teamkollege aus Wales. Deshalb hatte Ogier beim Finale auch die besseren Karten.

Für Evans ging eine weitere Saison gegen Ogier zu Ende Foto: Motorsport Images

Evans gratuliert seinem Teamkollegen, der im Jahr 2022 ein Teilzeitprogramm für Toyota in der neuen Rally1-Ära bestreiten wird. Evans selbst wird weiterhin Teil von Toyota bleiben und kommendes Jahr erneut nach dem Titel greifen. Da die neuen Hybridautos ihr Debüt feiern, könnte das Kräfteverhältnis in der WRC aber völlig neu verteilt werden. Toyota, Hyundai, und M-Sport mit Ford arbeiten hart daran, ihre neuen Rally1-Autos für die neue Saison vorzubereiten.

Mit Bildmaterial von Motorsport Images.