Erkundungsvideos helfen WRC-Stars bei der Akropolis-Rallye

Die Organisatoren der Akropolis-Rallye versorgen die Teams der Rallye-Weltmeisterschaft (WRC) mit speziellen Erkundungsvideos, die den Fahrern bei der Bewältigung "unbekannter" Etappenbedingungen helfen sollen, damit die Sicherheit an erster Stelle steht.

Der Sturm Daniel hat diese Woche in Griechenland Verwüstungen angerichtet und die Vorbereitungen für die Akropolis-Rallye zum 70-jährigen Jubiläum an diesem Wochenende stark beeinträchtigt.

Sintflutartige Regenfälle brachten den Zeitplan für die Besichtigungen durcheinander, während die extremen Bedingungen die Erstellung von exakten Pacenotes unmöglich machten. Das Wetter hat sich drastisch verbessert, seit die Fahrer ihre ursprüngliche Erkundungstour abgeschlossen haben, wodurch sich die Straßen in einem ganz anderen Zustand als zu Beginn der Woche befinden.

Auf Wunsch der Fahrer haben die Rallye-Organisatoren in Zusammenarbeit mit der FIA eine Sonderbegehung der Etappen mit den Erkundungsfahrzeugen der WRC-Teams durchgeführt, um aktuelle Videos und Informationen über den Straßenzustand zu erhalten.

Diese Videos wurden den Teams am Tag vor Beginn jeder Etappe zur Verfügung gestellt, damit Fahrer und Beifahrer die Straßen analysieren und sich auf die zu erwartenden Bedingungen einstellen können.

Sébastian Ogier von Toyota, der den Freitag mit einem Rückstand von 2,8 Sekunden auf den führenden Hyundai-Fahrer Thierry Neuville beendete, lobt die Entscheidung der FIA: "Es war eine Herausforderung, aber die Tatsache, dass wir das Video von der FIA bekommen haben, hat uns sehr geholfen, die Pfützen ein wenig vorherzusehen."

"Das war gut für die Sicherheit, und wir müssen uns dafür bedanken, dass wir die richtige Entscheidung getroffen haben. Es wird wichtig sein, sich diese heute Abend anzusehen, und wir werden wahrscheinlich nicht so viel Schlaf bekommen, aber es ist wichtig, den Job zu erledigen."

Neuville glaubt, dass die Samstagsprüfungen eine "Unbekannte" sein werden, und obwohl er froh ist, die FIA-Aufklärungsvideos zu haben, sagt er voraus, dass sich die Straßenbedingungen schnell ändern werden: "Es ist eine kleine Unbekannte. Wir wissen nicht, inwieweit die Strecken abgetrocknet sind."

"Wir werden einige Videos von den Organisatoren bekommen, aber als sie heute Morgen die Prüfungen durchfuhren, könnten die Änderungen von heute Morgen bis zum Nachmittag massiv sein. Diese Videos für heute waren allerdings hilfreich. Es war schwierig, auch wenn es vielleicht ein bisschen weniger schwierig war, als wir erwartet hatten, weil es ziemlich schnell abgetrocknet ist."

"Wir hatten einen guten Run, und wir trafen die richtige Reifenwahl, um heute Abend an der Spitze zu sein. Ist es die richtige Reifenwahl, um am Ende des Wochenendes an der Spitze zu stehen? Wir werden es herausfinden."

Mit Bildmaterial von Motorsport Images.