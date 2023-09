Esapekka Lappi: Restaurantbesuch hält Rallye-Chancen am Leben

Esapekka Lappi hat verraten, wie ein kurzer Stopp in einem Restaurant, um Wasser zu holen, ihm dabei half, seinen angeschlagenen Hyundai am Freitag durch die Wertungsprüfungen der Akropolis-Rallye in Griechenland zu bringen.

Der i20 N Rallye 1 des finnischen Fahrers hatte ein Kühlerleck, das vermutlich durch eine Kompression auf der Loutraki-Prüfung ausgelöst wurde. Lappi musste nach der vierten Etappe anhalten, um Reparaturen vorzunehmen, mit denen er den Wasserverlust begrenzen konnte.

Da jedoch weiterhin Wasser aus seinem Auto austrat, sicherten Lappi und sein Beifahrer Janne Ferm am Ende der Etappe einige Wasserflaschen, um den Kühler des Autos wieder aufzufüllen. Um die verbleibenden zwei Etappen sicher zu beenden, war jedoch ein außerplanmäßiger Abstecher in ein Restaurant erforderlich.

"Ich glaube, ich habe das Leck etwas kleiner gemacht, aber alle 30 Kilometer brauchte ich zwei Liter Wasser", sagt Lappi. "Ich konnte mich an den Etappenenden mit Wasser versorgen, da wir dort Flaschen bekommen konnten, und einmal hielten wir an einem Restaurant auf einem Straßenabschnitt."

"Vor dem Restaurant gab es einen Wasserhahn, und wir füllten die Flaschen auf. Es war nicht entscheidend, aber wir wollten nur sicherstellen, dass wir genug Wasser für die Etappe hatten."

Dank des Stopps in dem Restaurant erreichte Lappi den Lamia-Servicepark als Fünfter der Gesamtwertung, 32,1 Sekunden hinter seinem Teamkollegen und Rallye-Leader Thierry Neuville.

Es ist nicht das erste Mal, dass Lappi bei einer Rallye kreativ werden musste, um seine Chancen am Leben zu erhalten. Vergangenes Jahr, als er für Toyota die Rallye Finnland fuhr, war er gezwungen, an einem nahe gelegenen See anzuhalten, um Wasser zu holen, um den beschädigten Kühler wieder aufzufüllen. Diese Entscheidung half dem Finnen, den dritten Platz zu erreichen.

Im Rückblick auf seinen Freitag in Griechenland meint Lappi, dass der undichte Kühler nicht die ganze Schuld an seiner mangelnden Pace trug: "Das Auto war in Ordnung. Meine Leistung war nicht nur darauf zurückzuführen."

"Ich habe mich heute einfach nicht gut gefühlt, was das Set-up angeht. Ich muss zu dem zurückkehren, von dem ich aus der Vergangenheit weiß, dass es funktioniert. Dadurch habe ich vielleicht etwas weniger Grip, aber ich bin sicher, dass ich noch mehr pushen kann."

Die Akropolis-Rallye wird am Samstag mit sechs weiteren Etappen fortgesetzt.

Mit Bildmaterial von Motorsport Images.