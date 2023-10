Fahrerwechsel bei M-Sport: Fourmaux statt Loubet in Japan

Fahrerwechsel bei M-Sport beim Saisonfinale der Rallye-Weltmeisterschaft (WRC): Wie das britische Ford-Team bekannt gab, wird Pierre-Louis Loubet bei der Rallye Japan (16. bis 19. November) nicht an den Start gehen. Sein Auto wird von seinem Landsmann Adrien Fourmaux übernommen, der damit für seine starken Leistungen im Rally2-Programm von M-Sport belohnt wird.

Laut M-Sport wurde die Entscheidung, in Japan nicht zu starten, in Absprache mit Loubet getroffen. Das Team erklärte: "Diese längere Pause gibt Pierre die Möglichkeit, sich voll und ganz darauf zu konzentrieren, alles Notwendige in die Wege zu leiten, um sicherzustellen, dass er zu Beginn der Saison 2024 in Monte Carlo an den Start gehen kann."

Loubet erlebt eine schwierige WM-Saison 2023, in der er bei elf Rallyes nur vier Mal in die Punkteränge fuhr und in der WM-Wertung hinter Teilzeit-Piloten wie Sebastien Ogier und Dani Sordo sowie hinter WRC2-Pilot Oliver Solberg auf dem elften Rang liegt.

Negativer Höhepunkt der Saison für Loubet war ein schwerer Unfall bei der Rallye Chile. In der Folge trennte sich Loubet von seinem Beifahrer Nicolas Gilsoul. Bei der Zentraleuropa-Rallye in der kommenden Woche, Loubets letztem Saisonstart, wird wie erwartet Benjamin Veillas sein Beifahrer sein.

Fourmaux erlebte im vergangenen Jahr eine ähnlich schwierige Saison wie Loubet und wurde nach mehreren Unfällen von M-Sport ins Rally2-Programm "degradiert". Dort hat sich der Franzose in dieser Saison bewährt.

Mit fünf Siegen bei fünf Starts sicherte er sich den Titel in der Britischen Rallye-Meisterschaft. In der WRC2-Wertung fuhr er bei sieben Starts viermal unter die Top 5. "Nach dem Gewinn des britischen Titels 2023 und der Unterstützung bei der Entwicklung des Fiesta Rally2 werden wir Adrien Fourmaux mit einem Start bei der Rallye Japan in einem Puma Hybrid Rally1 belohnen", erklärt M-Sport.

"Adrien und Alex [Coria, Beifahrer] sollten die engen und technisch anspruchsvollen Asphaltstraßen liegen. Wir sind gespannt, wie sie mit dem Rally1-Auto zurechtkommen", so M-Sport weiter.

Der Einsatz bei der Rallye Japan, Fourmaux' erster in einem Rally1-Auto seit der Rallye Spanien 2022, ist auch ein Test im Hinblick auf die Fahrerbesetzung von M-Sport für die WM-Saison 2024. Nach der Rückkehr von Ott Tänak zu Hyundai hatte das Team angekündigt, im kommenden Jahr auf junge Fahrer setzen zu wollen

Mit Bildmaterial von Motorsport Images.