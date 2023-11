Früherer Peugeot-Sportchef Provera im Alter von 82 Jahren verstorben

Corrado Provera ist tot. Der Italiener, langjähriger Motorsportchef von Peugeot und eng mit den Erfolgen des französischen Herstellers in der Rallye-Weltmeisterschaft (WRC) um die Jahrtausendwende verbunden, wurde 82 Jahre alt.

"Mit großer Trauer haben wir vom Tod von Corrado Provera erfahren", heißt es in einer Mitteilung von Peugeot Sport. "Seine Jahre an der Spitze von Peugeot Sport waren von seinem Charisma und seiner Energie geprägt. Wir sprechen seiner Familie und allen, die ihn kannten, unser aufrichtiges Beileid aus."

FIA-Präsident Mohammed bin Sulayem: "Wir sind zutiefst betroffen vom Tod des ehemaligen Leiters des Peugeot Rallye-WM-Programms, Corrado Provera. Im Namen der FIA sprechen wir seiner Familie und seinen Freunden unser aufrichtiges Beileid aus.

Provera begann seine Karriere als Journalist, bevor er eine Zeit lang in der Öffentlichkeitsarbeit tätig war. In den 1990er Jahren übernahm er die Leitung von Peugeot Sport und führte den französischen Hersteller zurück in die Rallye-Weltmeisterschaft, wo Peugeot an die Erfolge der Gruppe B-Ära anknüpfen konnte.

Zwischen 1999 und 2003 gewannen Fahrer mit dem Peugeot 206 WRC 24 WM-Läufe. Von 2000 bis 2002 wurde Peugeot dreimal in Folge Hersteller-Weltmeister, 2000 und 2002 gewann Marcus Grönholm auch den Fahrertitel.

Das 2004 eingeführte Nachfolgemodell Peugeot 307 WRC war weniger erfolgreich und gewann nur noch drei WM-Läufe. Nach der Rallye Schweden 2005 trat Provera zurück und übergab die Leitung von Peugeot Sport an Jean-Pierre Nicolas, bevor sich die Franzosen Ende 2005 aus der WRC zurückzogen.

Während Provera in der WRC Erfolge feierte, spielte er ab 1994 eine Schlüsselrolle im wenig erfolgreichen Formel-1-Motorenprogramm von Peugeot. Das Unternehmen lieferte zunächst Motoren an McLaren, wechselte dann zu Jordan und später zum Prost-Team, bevor Peugeot das Programm nach 115 Grands Prix zugunsten eines Werksprogramms in der WRC einstellte.

Mit Bildmaterial von Motorsport Images.