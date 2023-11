Heimrallye in Japan: Toyota-Piloten dürfen voll angreifen

Mit dem Saisonfinale in Japan geht die Rallye-Weltmeisterschaft (WRC) 2023 zu Ende. Die Entscheidungen in den Titelkämpfen sind bereits gefallen, denn Toyota hat mit Kalle Rovanperä die Fahrerwertung vorzeitig gewonnen. In der Teamwertung liegen die Japaner uneinholbar vor Hyundai und M-Sport-Ford, weshalb die Marke ihren Fahrern erlaubt hat, bei der Heimrallye noch einmal anzugreifen, um die heimischen Fans zu begeistern.

Toyota dominierte die WM-Saison 2023: In zwölf Läufen holten die Fahrer acht Siege, der Kampf um die Spitze war eine klare Angelegenheit. Kein Wunder also, dass Toyota zum dritten Mal in Folge das Double holte. Trotz der Erfolge gibt es noch eine Aufgabe, denn die einzige Heimrallye der Japaner wurde bisher von Hyundai gewonnen und mit einem Doppelsieg sogar klar dominiert.

Der bisher letzte japanische Heimsieg gelang Subaru im Jahr 2004 mit Petter Solberg, 2022 gewann Hyundai. Laut Toyota-Teamchef Jari-Matti Latvala ist der Rennstall "voll motiviert", endlich wieder einen Heimsieg zu feiern. "Wir haben wieder alle Titel gewonnen, also ist das einzige Ziel, das wir noch haben, die Rallye Japan zu gewinnen", sagt er.

In der Saison 2022 schaffte es Takamoto Katsuta immerhin auf das Podium, doch der Sieg blieb ihm verwehrt. "Wir bringen alle vier Fahrer dorthin und sie müssen sich keine Sorgen um die Meisterschaft machen, also haben sie die Freiheit, voll anzugreifen, denn das Ziel, die Rallye zu gewinnen, hat Priorität. Es ist eine Herausforderung, denn es ist die zweite Asphalt-Rallye in Folge und die Straßen sind ganz anders als in Mitteleuropa."

Keiner der Hersteller hatte Zeit, das Auto vor dem Saisonfinale zu testen, deshalb müssen die Fahrzeuge schon beim Ausladen eine gute Basisabstimmung haben. Danach müssen die notwendigen Änderungen immer passen, sonst bekommt ein Fahrer in Japan massive Probleme. Neben Champion Rovanperä starten auch Elfyn Evans, Sebastien Ogier und Katsuta für die Japaner. Rekordfahrer Ogier hat in seiner Teilzeitsaison drei Siege eingefahren.

Der Franzose fühlt sich "verantwortlich" dafür, dass Toyota beim Heimspiel gewinnt. "Ich freue mich auf die Rallye Japan", sagt er. "Wir haben unsere Hauptziele bereits erreicht, aber als Toyota-Fahrer liegt es in meiner Verantwortung, auch den Heimsieg in Japan einzufahren." In der Saison 2022 belegte Ogier nur einen enttäuschenden vierten Platz. "Das wäre ein ganz besonderes und wichtiges Ergebnis."

"Ich hoffe, dass wir besser sind als im vergangenen Jahr", fuhr der achtmalige WRC-Champion fort. "Hoffentlich sind die Bedingungen so, dass wir etwas mehr Spaß haben. Im vergangenen Jahr haben wir gesehen, dass es kaum Möglichkeiten zum Abkürzen gibt. Sie Bedingungen sind für alle konstanter, unabhängig von der Startposition. Ich hoffe, dass wir einen schönen Kampf sehen werden, der unsere Saison mit einem guten Ergebnis abschließen wird."

Mit Bildmaterial von Toyota Gazoo Racing.