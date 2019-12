Hybrid-Boost in der WRC 2022 auch bei den Prüfungen

Die FIA hat bestätigt, dass die WRC 2022 Hybridfahrzeuge nutzen wird, um einen Leistungsboost auf den Etappen sowie für den Einsatz in Städten und Serviceparks zu generieren.

Ursprüngliche Gespräche über Hybride waren nur darauf ausgerichtet, dass die Rallyeautos mit elektrischem Strom durch bebaute Gebiete und in und um den Servicepark fahren. Nun hat die FIA aber bestätigt, dass der vorgeschlagene 100 kW Hybrid-E-Motor zur Verstärkung des 380 PS starken Verbrennungsmotors eingesetzt werden kann.

Während die FIA die Strategie kontrolliert, entscheiden die Teams und letztlich der Fahrer, wann und wo der Boost in den Etappen eingesetzt werden soll.

Detailregelungen noch nicht final fixiert

Trotz der Hoffnung, dass der World Motor Sport Council Anfang dieses Monats die Regeln für 2022 absegnen würde, werden diese endgültigen Detailregelungen erst im ersten Quartal des nächsten Jahres fix sein. Es herrscht daher Frustration unter den Teams, die mit der Entwicklung ihrer nächsten Autogeneration beginnen wollen.

Eine Quelle sagte: "Wir tun, was wir können, und schauen, was wir hier und da anpassen könnten, aber wir reden von sehr grundlegenden Konzepten. Wenn Sie mich fragen würden, ob wir seit dem Weltrat-Treffen vorwärts kommen konnten, würde ich sagen, dass wir es nicht wirklich geschafft haben. Und das müssen wir."

Der technische Direktor von Toyota, Tom Fowler, erklärte in Bezug auf den Hybrid-Boost: "Was wir mit dem Auto machen können, wird vom Team kontrolliert, aber die Mittel dieser Kontrolle werden in den ersten drei Jahren von der FIA zur Verfügung gestellt."

Rallye-Direktor hofft auf neue Hersteller

"Danach kann die Software zu einem Reglement ausgebaut werden, das es den Teams erlaubt, selbst zu entscheiden, wann und wie sie den Boost einsetzen wollen."

FIA-Rallye-Direktor Yves Matton sagte, dass die Kombination aus Hybrid und der Möglichkeit für die Hersteller, Prototypen mit seriennahem Chassis einzusetzen, die WRC für bis zu 50 Prozent mehr Fahrzeughersteller öffnen wird.

"Es ist eine Änderung der Philosophie, die einige Türen für die Zukunft öffnet, denn es bedeutet, dass 50 Prozent der Hersteller, die nicht in der Lage waren, an der Meisterschaft teilzunehmen, wenn wir nur die aktuelle Regelung beibehalten hätten, dies nun tun können", so Matton.

Ästhetik & Klang sollen erhalten bleiben

"Eine Sache von entscheidender Bedeutung ist, dass wir das Leistungsniveau der aktuellen Autos und die Begeisterung, die diese Autos den Fans vermitteln, beibehalten wollen."

"Wir wollen, dass die Autos die gleiche Art von Klang und ästhetischem Reiz haben, wie wir sie jetzt haben, aber wir müssen die Verbindung zu den Straßenautos, die sie in den Ausstellungsräumen kaufen können, aufrechterhalten."

Die FIA bestätigte auch, dass die WRC 2022 eine standardisierte Sicherheitsstruktur im Inneren der Autos haben wird. Sie ist das Ergebnis laufender Unfalluntersuchungen des Dachverbandes und der Teams.

Mit Bildmaterial von LAT.