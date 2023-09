Hyundai gibt dritten Werksfahrer für die Zentraleuropa-Rallye bekannt

Teemu Suninen wird den dritten Hyundai i20 N Rallye1 bei der Zentraleuropa-Rallye (6. bis 9. Oktober), dem vorletzten Saisonlauf der Rallye-Weltmeiterschaft (WRC), pilotieren. Der Finne, der seinen Platz bei der Griechenland-Rallye für Routinier Dani Sordo räumen musste, wird im Oktober seinen sechsten WM-Lauf der Saison und zeitgleich seine erste Asphalt-Rallye bestreiten.

Als Vorbereitung auf die Zentraleuropa-Rallye in Tschechien, Österreich und Deutschland nimmt Suninen an diesem Wochenende am letzten Lauf der österreichischen Rallye-Meisterschaft teil. Der 29-Jährige trat bei der Portugal-Rallye im Mai als Ersatz für den verstorbenen Craig Breen an und machte auf Anhieb einen guten Eindruck.

Anschließend ging der Finne auch auf Sardinien, in Estland und Finnland an den Start. In Estland belegte der Hyundai-Pilot den fünften Platz, bei seiner Heimrallye verpasste er als Vierter nur knapp das Podium. Auch beim nächsten WM-Lauf in Chile (28.09. bis 01.10) wird Suninen im Hyundai-Cockpit sitzen.

Sordo statt Suninen beim WRC-Finale?

Die beiden anderen Hyundai i20 N Rallye1 werden wie gehabt von Esapekka Lappi und Thierry Neuville pilotiert. Der Belgier liegt in der Gesamtwertung derzeit auf dem dritten Platz, glaubt nach dem Ausfall bei der Akropolis-Rallye aber nicht, den führenden Kalle Rovanperä (Toyota) einholen zu können.

Bei der Zentraleuropa-Rallye wird Suninen wahrscheinlich auf Sebastien Ogier treffen, der möglicherweise im dritten Toyota GR Yaris am Lenkrad dreht. Es könnte für beide Piloten allerdings der letzte Rallyeauftritt in dieser Saison werden, denn Hyundai-Pilot Sordo, der in Griechenland als Dritter auf das Podium fuhr, deutete bereits an, auch beim Saisonfinale in Japan (16. bis 19. November) noch einmal für Hyundai zu starten.

Eine offizielle Bestätigung seitens Hyundai steht allerdings noch aus. Auch, wie es mit Sordo und Suninen im kommenden Jahr weitergeht, ist derzeit noch unklar. Denkbar ist jedoch, dass der Finne nach seinem starken Rallye1-Debüt ein festes Cockpit für die Saison 2024 bekommt.

Mit Bildmaterial von Motorsport Images.