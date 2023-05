Hyundai hat Kandidaten für Breen-Nachfolge im Visier

Die aktuelle Aufgabe von Hyundai in der Rallye-Weltmeisterschaft (WRC) ist sicherlich nicht einfach, denn die Koreaner müssen einen Nachfolger für den tödlich verunglückten Craig Breen finden, der den dritten i20 N Rally1 an der Seite von Dani Sordo pilotieren soll. Laut Cyril Abiteboul hofft der Rennstall auf eine langfristige Lösung, weshalb ein junges Talent große Chancen haben könnte: Emil Lindholm.

Sordo wird nicht zum Vollzeitfahrer befördert, das hat Hyundai bereits klargestellt, doch der Spanier wird bei der Rallye Sardinien einen zusätzlichen Einsatz haben. Ganz oben auf der Hyundai-Liste steht Lindholm. Der Finne fährt derzeit mit Toksport in einem Skoda in der WRC2-Meisterschaft und will in der Saison 2023 seinen Titel verteidigen. In einem Rally1-Auto hat der 26-Jährige noch nie gesessen.

Laut Abiteboul ist der Schritt von einem Rally2- zu einem Rally1-Auto groß, weshalb Erfahrung in der WRC eine wichtige Rolle spielt. Das könnte auch das Problem sein, wenn Lindholm noch Konkurrenz mit Rally1-Erfahrung bekommt. Sein Vorteil: Hyundai ist nicht auf der Suche nach einem Lückenfüller, sondern nach einer langfristigen Lösung, weshalb er im Falle einer Nominierung Zeit bekommen könnte, sich zu beweisen.

Zwei weitere Namen schwirren noch im Raum: Oliver Solberg, der am Ende der Saison 2022 plötzlich ohne Cockpit dastand, könnte ins Team zurückkehren. Auch Teemu Suninen hat bereits Erfahrung in der Eliteklasse der WRC gesammelt, als er vor der Rally1-Ära in der höchsten Kategorie fuhr. Lindholm ist aktueller WRC2- und WRC2-Junior-Champion und hat damit gute Chancen auf das Cockpit.

