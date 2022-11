Hyundai-Sieg im Toyota-Land krönt erfolgreichste WRC-Saison

Audio-Player laden

Die Saison 2022 der Rallye-Weltmeisterschaft (WRC) hatte für Hyundai katastrophal begonnen, doch zu Ende ging sie am Sonntag bei der Rallye Japan mit einem Sieg, der besonders süß schmeckte. Beim WRC-Comeback im Heimatland des größten Rivalen Toyota gelang Thierry Neuville und Ott Tänak ein Doppelsieg.

Dabei profitierten die Hyundai-Piloten zwar zum Teil von den Reifenschäden der Toyota-Werksfahrer, doch zumindest Neuville kämpfte von Beginn der Rallye um die Spitze und war ein sportlich verdienter Sieger.

Eine Konstellation, die vor elf Monaten beim Saisonauftakt in Monte Carlo noch undenkbar schien. "Was für eine Kehrtwende", jubelt der stellvertretende Teamchef Julien Moncet gegenüber der englischsprachigen Ausgabe von 'Motorsport.com'.

Hyundai zu Saisonbeginn nicht konkurrenzfähig

"Man erinnere sich an die katastrophale Situation, in der wir uns in Monte Carlo befanden. Jetzt hier zu sein, mit einem doppelten Podium auf Toyotas Heimatboden in Japan, was uns zusätzlich motiviert, ist einfach unglaublich", freut sich Moncet.

Auch Neuville findet: "Es ist großartig, hier zu gewinnen, weil es natürlich die Heimat von Toyota ist. Aber es ist auch großartig, hier zu gewinnen, weil es die letzte Runde der Saison ist, und jetzt gibt es eine zweimonatige Pause. Es ist immer besser, mit einem Sieg in die Pause zu gehen."

Nach der spät erfolgten Freigabe zur Entwicklung des i20 N Rally1 und einem schweren Testunfall von Neuville war Hyundai mit deutlichem Rückstand in die Saison gestartet. Das Auto war zu Beginn nicht konkurrenzfähig, Toyota dominierte und fuhr letztlich mit Kalle Rovanperä souverän zum Fahrertitel und zur Teammeisterschaft.

Fünf Saisonsieg sind für Hyundai ein Rekord

Dabei ging fast ein wenig unter, dass in der zweiten Saisonhälfte Hyundai die besseren Ergebnisse einfuhr. Von den letzten sechs Saisonläufen gewann Hyundai vier, darunter der historische Dreifachsieg bei der Akropolis-Rallye in Griechenland. Insgesamt fünf Saisonsiege hatte Hyundai in der WRC nie zuvor erreicht.

"Wir haben gemischte Gefühle, denn es war unsere erfolgreichste Saison, aber wir haben nichts gewonnen", sagt Moncet. "Wenn man zehn oder elf Monate zurückdenkt, wäre es unmöglich gewesen, ein Rennen zu gewinnen. Ich denke, wir müssen mit dem, was wir erreicht haben, zufrieden sein."

"Ja, wir haben nicht beide Meisterschaften gewonnen, was immer unser Ziel und der Grund ist, warum wir im Rallyesport antreten, aber wenn man den Saisonstart betrachtet, können wir stolz sein", so der stellvertretende Teamchef.

Mit Bildmaterial von Motorsport Images.