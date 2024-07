Hyundai-Teamchef Cyril Abiteboul: "Bin noch nicht fertig mit Rallye"

Bleibt Hyundai über das Jahr 2025 hinaus als Hersteller in der Rallye-Weltmeisterschaft (WRC) engagiert? Diese Frage ist noch offen, soll aber laut Motorsportchef Cyril Abiteboul bald beantwortet werden.

"Es gibt noch keine Verpflichtung für 2026, aber wir werden in naher Zukunft Klarheit darüber haben, wo wir stehen", sagte Abiteboul am Rande der Rallye Lettland im Gespräch mit Autosport, einer Schwesterpublikation von Motorsport-Total.com im Motorsport Network.

Zweifel an einem weiteren WRC-Engagement von Hyundai waren Anfang Juli 2024 aufgekommen, nachdem bekannt geworden war, dass der südkoreanische Hersteller Pläne für ein Hypercar-Projekt in der Langstrecken-Weltmeisterschaft (WEC) schmiedet.

Zuvor hatte Abiteboul lediglich bestätigt, dass Hyundai auch 2025 in der WRC an den Start gehen wird. "Nächstes Jahr werden wir hier sein, und dann werden wir unsere Pläne für die WRC jährlich überprüfen", hatte der ehemalige Teamchef des Formel-1-Rennstalls Renault erklärt.

Zuvor war Abiteboul die treibende Kraft hinter der Forderung der Hersteller, die vom Automobil-Weltverband FIA für Anfang 2024 geplanten Änderungen des technischen Reglements für Rallye-1-Autos zu verschieben. Mit ihrer Initiative waren die Hersteller im Juni erfolgreich. Die geplante Abschaffung des Hybridantriebs wurde verworfen, das aktuelle Reglement bis Ende 2026 festgeschrieben.

"Der nächste Schritt wird sein, zu verstehen, in welche Richtung sich der Rallyesport entwickelt und sicherzustellen, dass es weiterhin eine Übereinstimmung zwischen dem gibt, was Hyundai in Bezug auf Marketing und Sport erreichen will", sagt Abtieboul.

Rallyesport "Wurzeln im Motorsport" von Hyundai

Auch wenn die Entscheidung über das weitere Engagement von Hyundai in der Rallye-Weltmeisterschaft letztlich in der Konzernzentrale in Südkorea getroffen wurde, macht Abiteboul deutlich, dass er das Programm auch über das Jahr 2025 hinaus fortsetzen möchte.

Cyril Abiteboul möchte gerne in der WRC weitermachen Foto: Motorsport Images

"Wir sind im Rallyesport und wir wollen, dass es weitergeht. Darüber hinaus gibt es einen laufenden Prozess und eine laufende Untersuchung. Aber in erster Linie möchte ich mindestens eine Meisterschaft gewinnen", so Abiteboul.

"Ich kann Ihnen sagen, dass ich mich dafür einsetze. Ich werde nicht aufgeben. Ich bin mit dem Rallyesport noch nicht fertig. Was mich betrifft, so treibe ich den Rallyesport in eine Richtung, die für Hyundai Sinn macht", so der Franzose, der den Rallyesport als Hyundais "Wurzeln im Motorsport" bezeichnet, die man nicht so einfach kappen dürfe.

Aktuelles Auto wird erheblich weiterentwickelt

Ein Ausstieg von Hyundai nach der Saison 2025 würde seltsam anmuten, nachdem das Team zuletzt erhebliche Ressourcen in die Weiterentwicklung des i20 N Rally1 investiert hat. "Wir sind an einem Punkt angelangt, an dem wir einige Komponenten für das nächstjährige Auto erhalten werden, was eine große Entwicklung darstellt", sagt Abiteboul.

"Es geht voran. Wir haben bereits die ersten Teile erhalten. Wir werden bald sehen, was wir mit dem Homologationsjoker machen. Es wird einige Änderungen geben, aber es ist nicht das gesamte Programm, das wir mit der Homologation des neuen Autos erreichen wollen, es ist nur ein Teil davon", verspricht der Hyundai-Motorsportchef.