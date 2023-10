Hyundai: Wie kontrolliert man Neuville und Tanak 2024 in der WRC?

2023 ist Thierry Neuville die klare Nummer eins im Werksteam von Hyundai in der Rallye-Weltmeisterschaft (WRC), doch mit der am Mittwoch bekannt gegebenen Rückkehr von Ott Tänak werden 2024 wieder zwei absolute Topfahrer für den südkoreanischen Hersteller an den Start gehen.

Diese beiden Alphatiere zu managen, wird laut Teamchef Cyril Abiteboul eine Herausforderung, für die er sein Team aber besser gerüstet sieht als in der Vergangenheit. Unter anderem mit einem Verhaltenskodex will er dafür sorgen, dass das teaminterne Duell der beiden Topstars nicht eskaliert.

"Ja, sicher [wird es eine Herausforderung sein, die beiden Fahrer zu managen], aber ich habe das Gefühl, dass die Organisation dafür bereit ist", sagt Abiteboul gegenüber Autosport, einer Schwesterpublikation von Motorsport-Total.com im Motprsport Network. "Aber ich glaube nicht, dass sie in diesem Jahr dazu bereit gewesen wären."

"Aber nach diesem Jahr des Lernens bin ich ziemlich sicher, dass wir es schaffen können", ist der Teamchef überzeugt. "Sobald wir ein klares Verständnis des Wettbewerbsumfelds haben, werden wir für das Team und die Fahrer ein klares Ziel und einen klaren Verhaltenskodex für das nächste Jahr festlegen. Sicherlich müssen die Prioritäten etwas anders gesetzt werden, wenn man zwei Rallye-Sieger und zwei Meisterschaftsanwärter im Team hat."

In der ersten gemeinsamen Zeit von Neuville und Tänak bei Hyundai in den Jahren 2020 bis 2022 kam es gmitunter zu teaminternen Spannungen. Deutlich wurde dies nach der Akropolis-Rallye 2022, als Tänak öffentlich eine Teamorder kritisierte, die Neuville zum Sieg verhalf.

Cyril Abiteboul muss 2024 zwei Alphatiere managen Foto: Motorsport Images

Mit zwei Top-Fahrern, einer neuen Teamstruktur und einem verbesserten Hyundai i20 N Rally1 ist Abiteboul zuversichtlich, dass sein Team in der Saison 2024 in der Lage sein wird, die aktuellen WRC-Dominatoren von Toyota herauszufordern.

"Letztes Jahr, als ich nicht dabei war, haben sie ihr Bestes gegeben. Das Team hat fünf Siege mit einem Auto geholt, von dem es hieß, es sei nicht wirklich konkurrenzfähig und zuverlässig gewesen, was meiner Meinung nach etwas aussagt", sagt Abiteboul mit Blick auf die Saison 2022. "Ich glaube, das Auto ist etwas konkurrenzfähiger und zuverlässiger als letztes Jahr."

Mit Bildmaterial von Romain Thuillier / Hyundai Motorsport.