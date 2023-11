Hyundai: WRC-Updates sollen Zuverlässigkeit 2024 verbessern

Hyundai hat entschieden, den Entwicklungsjoker im Oktober zu nutzen, um die Zuverlässigkeit des i20 N Rally1 für die Saison 2024 in der Rallye-Weltmeisterschaft (WRC) zu verbessern. Nach einer Entwicklungsphase in der Vorsaison hat Hyundai mit dem i20N in dieser Saison große Fortschritte gemacht, liegt aber sowohl bei der Zuverlässigkeit als auch bei der Leistung immer noch hinter dem Toyota GR Yaris, der in der Meisterschaft das Tempo vorgibt.

Eine Runde vor Saisonende hat Hyundai mit 14 Podiumsplätzen genauso viele wie in der vergangenen Saison erreicht, allerdings einen Sieg weniger. Dennoch konnte Hyundai den dritten Konstrukteurstitel in Folge von Toyota nicht verhindern.

Mit der Verpflichtung des erfahrenen Francois-Xavier "FX" Demaison als Technischen Direktor treibt Hyundai seine Entwicklungsstrategie mit dem i20N weiter voran. Der nächste Schritt in diesem Prozess ist es, das Entwicklungsfenster des Oktober-Jokers zu nutzen, auch wenn die Früchte erst im nächsten Jahr geerntet werden können.

Teamchef Cyril Abiteboul bestätigte gegenüber Autosport, einer Schwesterpublikation von Motorsport-Total.com im Motorsport Network, dass die Updates erst im kommenden Jahr und noch nicht beim Saisonfinale 2023 in Japan (16. bis 19. November) debütieren werden.

"Wir haben getan, was wir tun mussten. Wir müssen noch durch die Homologation und haben eine gute Vorstellung davon, was wir 2024 machen wollen", sagt Abiteboul. "Die Joker für 2024 sind in der Entwicklung weit fortgeschritten, FX hat die technische Strategie in der Hand."

"Wir machen so viel Druck wie möglich, weil wir ihm so viel Zeit wie möglich geben wollen, um die Prioritäten zu bewerten, die Teile zu entwerfen und sie dann zu testen. Das wird nächstes Jahr der Fall sein.

Die Zuverlässigkeit ist nach wie vor ein Problem für das Team, was unter anderem bei der Safari-Rallye in Kenia deutlich wurde. Die Zuverlässigkeit des i20N zu verbessern, ist das Hauptziel dieses Entwicklungsjokers. Erst im nächsten Schritt soll die Leistung des Autos weiter gesteigert werden.

"Wie ich bereits gesagt habe, sind wir leider in einer Situation, in der wir einige Schwächen in der Zuverlässigkeit des Autos haben, wie wir in diesem Jahr öffentlich gezeigt haben, zum Beispiel in Kenia und an anderen Orten", gibt Abiteboul zu.

"Wir hoffen, dass wir die Zuverlässigkeit in den Griff bekommen, damit wir im nächsten Jahr, wenn wir zwei sehr starke Fahrer haben, die um Siege und hoffentlich auch um die Meisterschaft kämpfen, keine Probleme mehr haben", so der Hyundai-Motorsportchef. "Dann können wir weitermachen und die Leistung des Autos verbessern.

Mit Bildmaterial von Motorsport Images.