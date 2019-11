Junior-WM-Finale der WRC 2020 bei der Rallye Deutschland

Die Junior-WM der Rallye-Weltmeisterschaft (WRC) kürt im kommenden Jahr den besten Nachwuchspiloten bei der Rallye Deutschland. Beim deutschen Lauf der WRC, der vom 15. bis 18. Oktober 2020 ausgetragen wird, ist auch die Junior-WRC am Start und trägt dort ihren fünften und letzten Saisonlauf aus. Im Saarland und den umliegenden Regionen treten die Nachwuchstalente bei ihrem WM-Finale erstmals in der Saison 2020 auf Asphalt an.

Alle Teilnehmer der FIA Junior WRC starten auf identischen und zentral von M-Sport eingesetzten 200 PS starken Ford Fiesta R2. Als Siegprämie für den Junior-Weltmeister 2020 winkt ein neuer Ford Fiesta R5 inklusive 200 Pirelli-Reifen und Nenngebühren in der WRC2 bei fünf WM-Läufen in der Saison 2021.

In der Vergangenheit haben unter anderen die Rallye-Weltmeister Sebeastien Loeb und Sebastien Ogier wie auch Dani Sordo, Craig Breen oder Elfyn Evens Titel in der Junior-WRC gewonnen.

Die Junior-WRC startet 2020 bei fünf Läufen im Rahmen der WM-Läufe in Schweden, Chile, Italien, Finnland und Deutschland. Mit dem Besuch in Chile tritt die Junior-WRC erstmals in Südamerika an.

