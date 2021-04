Kalle Rovanperä nach frühem Ausfall in Kroatien "total genervt"

Der erste Auftritt von Toyota-Pilot Kalle Rovanperä WM-Führender war am Freitag bei der Rallye Kroatien, dritter Lauf der Rallye-Weltmeisterschaft (WRC) 2021, ein denkbar kurzer. Knapp sieben Kilometer nach dem Start der ersten Wertungsprüfung rutsche der junge Finne mit seinem Toyota Yaris WRC in einer Rechtskurve von der Straße und in einen Graben hinunter.

Rovanperä und sein Beifahrer Jonne Halttunen überstanden den Unfall unverletzt. Ihr Auto wurde aber so stark beschädigt, dass eine Reparatur vor Ort und damit die weitere Teilnahme an der Rallye Kroatien nicht möglich ist.

"Ich bin total genervt", sagt ein sichtlich enttäuschter Rovanperä nach dem Rückschlag. Als WM-Führender startete der Finne als erster Fahrer in die WP und riskierte bei schwierigen Straßenverhältnissen zu viel.

"Es tut mir für das Team wirklich leid. Das war mein Fehler, ich werde daraus lernen", will der 20-Jährige die schwierigen Bedingungen aber nicht als Ausrede nutzen.

