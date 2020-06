Kein Test in Finnland: Warum M-Sport Ford nicht dabei war

Toyota und Hyundai haben nach der Corona-Zwangspause wieder das Testprogramm aufgenommen. Beide Marken testeten jüngst mit den Stammfahrern auf den schnellen Schotterstraßen in den finnischen Wäldern. Das Privatteam M-Sport Ford war allerdings nicht dabei.

Esapekka Lappi und Teemu Suninen konnten nach der langen Pause noch nicht den Fiesta WRC testen. Warum nicht? "Wir haben keinen besonderen Grund gesehen in Finnland zu testen, denn wir wissen, dass wir in diesem Jahr dort nicht fahren werden", wird Teamchef Richard Millener von 'WRC.com' zitiert.

Denn die Rallye Finnland ist für dieses Jahr ersatzlos abgesagt worden. "Dazu kommt der finanzielle Aspekt", sagt Millener. Denn M-Sport hat ein geringeres Budget als Toyota und Hyundai. Das Rallye-Team von Toyota ist außerdem in Finnland stationiert.

"Außerdem mussten wir bedenken, dass wir Mitarbeiter nicht aus dem Urlaub zurückholen konnten, um diesen Test zu ermöglichen. Dazu kamen die Quarantäne-Bestimmungen. Reisen wäre für uns ziemlich kompliziert gewesen."

Denn Großbritannien ist stark von der Coronavirus-Pandemie betroffen. Wären die Mitarbeiter von M-Sport von einem Test zurück nach Hause geflogen, wäre eine zweiwöchige Quarantäne vorgeschrieben gewesen.

Aufgrund all dieser Umstände hat man auf einen Test in Finnland verzichtet. Außerdem steht noch nicht fest, wann die WRC-Saison fortgesetzt wird. "Deswegen wollten wir warten bis der Kalender feststeht. Dementsprechend gestalten wir dann unseren Testplan", sagt Millener.

"Testen macht derzeit nicht so viel Sinn. Wir hätten das auch bei uns in Greystoke machen können. Bevor wir nicht wissen, worauf wir uns konzentrieren können, sparen wir uns lieber die Ressourcen", begründet der Teamchef.

Die Basis von M-Sport befindet sich in der Dovenby Hall in der Nähe der Kleinstadt Cockermouth im Norden Englands etwas südlich der schottischen Grenze. In der Nähe befindet sich der Greystoke-Wald, wo M-Sport seit Jahren private Testfahrten auf Schotterwegen durchführen kann.

Mit Bildmaterial von Motorsport Images.