Ken Block bei Schneemobil-Unfall verstorben

Ken Block ist bei einem Snowmobil-Unfall am Montag ums Leben gekommen. Das hat die Hoonigan Racing Division in den sozialen Medien bekanntgegeben. Block wurde 55 Jahre alt.

"Wir bedauern zutiefst, dass Ken Block heute bei einem Schneemobil-Unfall verstorben ist. Ken war Visionär, Pionier und eine Ikone. Und, was am wichtigsten ist, Vater und Ehemann. Er wird schmerzlich vermisst werden. Bitte achtet die Privatsphäre der Familie, während sie trauern", heißt es in einem Statement auf Instagram.

Das Wasatch County Sheriff's Office schreibt in einem offiziellen Statement: "Am 2. Januar 2023 um ca. 14.00 Uhr ging bei der Notrufzentrale von Wasatch County ein Anruf ein, in dem ein Schneemobilunfall in der Gegend von Mill Hollow gemeldet wurde. Die Such- und Rettungsdienste sowie die Strafverfolgungsbehörden von Wasatch County Sheriff's Office, Utah State Parks und dem US Forest Service rückten aus."

"Der Fahrer, Kenneth Block, ein 55-jähriger Mann aus Park City, Utah, fuhr mit seinem Motorschlitten einen steilen Abhang hinunter, als der Schlitten umkippte und auf ihm landete. Er erlag noch am Unfallort seinen Verletzungen, die er bei dem Unfall erlitten hatte."

"Herr Block fuhr mit einer Gruppe, war aber allein unterwegs, als sich der Unfall ereignete. Die offizielle Todesursache wird vom staatlichen Gerichtsmediziner festgestellt werden."

"Wir sind sehr bestürzt über den Verlust von Kenneth und unsere Herzen sind bei seiner Familie und seinen Freunden, die tief betrübt sind. Wir danken allen unseren Ersthelfern für ihren unermüdlichen Einsatz."

Ken Block ist am meisten bekannt für seine zahlreichen, spektakulären Drift-Videos, die in den sozialen Medien großen Anklang fanden. Damit brachte er die Gymkhana-Sportart, die im Motorsport bis dahin ein Nischendasein fristete, einem Millionenpublikum nahe. Seine Gymkhana-Videos brachten es bislang auf mehr als 500 Millionen Aufrufe. (Youtube-Kanal der Hoonigan Racing Division)

Der US-Amerikaner erkannte früh das Potenzial der sozialen Medien und wurde so einer der ersten Influencer für Auto-Enthusiasten. Während seiner Influencer-Karriere arbeitete er mit großen Autoherstellern zusammen: zunächst mit Subaru, dann elf Jahre mit Ford, zuletzt mit Audi und Porsche.

Seine Popularität brachte ihm zahlreiche Auftritte in Videospielen ein, darunter in der Dirt-Reihe von Codemasters und Need for Speed (Electronic Arts). Seine Hoonigan-Fahrzeuge können außerdem in der Microsoft-Videospielreihe Forza Motorsport/Horizon gesteuert werden.

Block trat auch im professionellen Rallyesport an. Dreimal wurde er Vizemeister der amerikanischen Rallyemeisterschaft und holte dabei 16 Siege. In der Rallye-Weltmeisterschaft (WRC) trat er zwischen 2007 und 2018 bei 24 Rallyes an und holte 18 WM-Punkte. Sein bestes Resultat war Platz sieben bei der Rallye Mexiko 2013.

Außerdem engagierte er sich in der Rallycross-Szene. In der US-amerikanischen "Global Rallycross Championship" holte er sechs Siege und wurde 2014 Vizemeister. Zwischen 2014 und 2017 trat er in der Rallycross-Weltmeisterschaft an und fuhr zweimal aufs Podium. Er gehörte zu den Aushängeschildern der Sportart.

Ken Block hinterlässt seine Frau Lucy und drei Kinder.

Mit Bildmaterial von Motorsport Images.