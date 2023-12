Lancia vs. Audi 1983: Kinofilm zeichnet epische WRC-Saison nach

Die Saison 1983 der Rallye-Weltmeisterschaft (WRC) gilt als eine der legendärsten in der Geschichte des Sports. Audi und Lancia lieferten sich einen epischen Zweikampf, an dessen Ende Audi-Pilot Hannu Mikkola den Fahrertitel und Lancia mit dem 037 den Herstellertitel gewann. Es war bis heute das letzte Mal, dass ein Hecktriebler einen WM-Titel gewann.

Der Kinofilm "Race For Glory" lässt diese legendäre WRC-Saison 40 Jahre später noch einmal Revue passieren. Die Hauptrollen spielen Riccardo Scamarcio, Daniel Brühl (der im Formel-1-Film "Rush" Nicki Lauda spielte), Katie Clarkson-Hill und Volker Bruch (bekannt aus Babylon Berlin und Der Baader Meinhof Komplex) als Walter Röhrl.

Röhrl war nach seinem zweiten WM-Titel 1982 zu Lancia gewechselt, wollte aber ausdrücklich keinen weiteren Titel gewinnen und bestritt nur einzelne Rallyes. Da auch sein Teamkollege Marku Alen nicht alle Rallyes bestritt, wurde der Fahrertitel zur sicheren Beute von Mikkola.

Lancia hatte es von Anfang an vor allem auf den Herstellertitel abgesehen, schien aber mit stumpfen Waffen zu kämpfen. Nur wenige Beobachter trauten dem heckgetriebenen 037 eine Chance gegen den allradgetriebenen Audi quattro zu. Doch die Italiener wussten geschickt, das Beste aus ihren Möglichkeiten zu machen.

So verzichtete Lancia auf einen Start bei der Rallye Schweden, wohl wissend, dass man Audi auf Schnee und Eis hoffnungslos unterlegen sein würde. Allerdings zählte die Rallye Schweden in dieser Saison nicht zur Herstellerwertung.

Bei der Rallye Korsika hingegen, mit ihren engen Asphaltstraßen wie geschaffen für den 037, schickte Lancia gleich vier Autos an den Start, um Audi Punkte wegzunehmen. Eine Pannenserie bei Audi bescherte Röhrl und Lancia einen unerwarteten Sieg bei der Akropolis-Rallye, und mit einem weiteren unerwarteten Dreifachsieg bei der Heimrallye Sanremo machte Lancia den Herstellertitel perfekt und feierte einen historischen Triumph.

Einer der Höhepunkte von "Race for Glory" ist das Duell der beiden Teamchefs, die unterschiedlicher nicht sein könnten. Bei Audi der strukturierte Ingenieur Roland Gumpert, bei Lancia der joviale Lebemann Cesare Fiorio, der später Ferrari-Rennleiter in der Formel 1 werden sollte.

In der Beschreibung des Trailers heißt es, der Film sei ein "actiongeladenes Sportdrama, inspiriert von wahren Begebenheiten". Es handelt sich also nicht um eine authentische Dokumentation, sondern um ein spannendes Stück Fiktion, das auf wahren Begebenheiten beruht.

Das zeigt schon das gut zweiminütige Teaservideo, in dem ein direktes Duell zwischen einem Audi und einem Lancia auf der Straße zu sehen ist, das es so bei einer echten Rallye nicht gibt. Der vom renommierten Filmstudio Lionsgate produzierte Film kommt am 5. Januar 2024 zunächst in den USA in die Kinos. Wann er im deutschsprachigen Raum zu sehen sein wird, steht noch nicht fest.

Mit Bildmaterial von Lionsgate Movies.