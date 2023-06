Lappi bei der Rallye Italien 2023 frustiert über verpasste "große Chance" zum Sieg

Esapekka Lappi bezeichnete den Doppelerfolg von Hyundai bei der Italien Rallye 2023 auf Sardinien als "wichtiges Teamergebnis", zeigte sich aber frustriert, weil er nicht um den Sieg kämpfen konnte. Der Finne zeigte eine der bislang besten Leistungen seiner WRC-Karriere, als er sich auf 14 der 19 Schotterprüfungen, die unter schwierigen Wetterbedingungen stattfanden, mit Sebastien Ogier (Toyota) einen intensiven Kampf um den Sieg lieferte.

Lappi beendete den Freitag mit einem Vorsprung von 0,1 Sekunden auf den achtmaligen Weltmeister, um am Samstagmorgen mit 18,2 Sekunden Rückstand ins Ziel zu kommen. Lappi machte jedoch Druck und kam bis auf 4,3 Sekunden an Ogier heran, der am Samstagnachmittag durch einen kaputten Kühler, der bei einer Wasserdurchfahrt beschädigt wurde, wertvolle Zeit verlor.

Auf der vorletzten Etappe am Samstag verunfallte Ogier in Führung liegend bei nassen Bedingungen, was dem einmaligen WRC-Sieger die große Chance auf den zweiten Gesamtsieg seiner Karriere gab. Lappi wurde von seinem Team über den Unfall vor ihm auf der Straße informiert und reduzierte deshalb das Tempo.

Lappi: "Es ist frustrierend"

Sein Hyundai-Teamkollege Thierry Neuville, der sich weiter vorne befand, erfuhr jedoch nichts von Ogiers Unfall und überholte Lappi mit einem komfortablen Vorsprung von 23,8 Sekunden, der sich bis zum Ende des Tages auf 36,4 Sekunden vergrößerte.

"Es war ein sehr wichtiges Ergebnis für unser Team, wir wollten auf den Sieg drängen, und wir haben einen Doppelsieg erreicht", sagte Lappi gegenüber der englischsprachigen Ausgabe von 'Motorsport.com'. "Ich bin ein bisschen weniger frustriert als noch am Samstag, aber ich vermisse immer noch etwas. Ich hatte eine große Chance [auf den Sieg], daher ist es frustrierend, wenn man nicht wirklich darum kämpfen kann."

"Ich sage nicht, dass ich ihn genommen hätte, aber es wäre zumindest schön, bis zum Schluss darum zu kämpfen", so Lappi. Hyundai hat deutlich gemacht, dass das Hauptaugenmerk in der Fahrermeisterschaft auf Neuville liegt, was in der Vergangenheit bereits zu Ansagen des Teams geführt hat, um den Belgier zu unterstützen.

Hyundai: Es gab keine Ansage vom Team

Teamchef Cyril Abiteboul wies Andeutungen zurück, dass das Team eine Teamorder an Lappi ausgestellt habe, als Ogier ausfiel, verstand aber die Frustration seines Fahrers über den verpassten Sieg.

"Ich verstehe seine Frustration, und um das klarzustellen, es gab keinen Teambefehl. Wir haben ihn lediglich darüber informiert, dass Seb [in der 14. Etappe] ausgeschieden ist und er deshalb das tat, was er unter diesen Bedingungen tun musste, nämlich das Tempo und Risiko gegen die sichere Zielankunft abwägen", sagte Abiteboul gegenüber der englischsprachigen Ausgabe von 'Motorsport.com'.

Thierry Neuville feierte den Sieg bei der Rallye Italien 2023 Foto: Motorsport Images

Lappi als "Mann der Italien-Rallye"

Unmittelbar nach dem Ziel der Rallye, als Lappi seine Frustration über den verpassten Sieg offenbarte, sagte Abiteboul: "Ich habe die Kommentare von Esapekka gesehen, man spürt, dass er glücklich ist, aber man spürt auch seine Frustration. Er hat einen großen Anteil an diesem Erfolg."

"Für mich war er der Mann der Rallye. Er hat in bemerkenswerter Weise Druck gemacht, als es für Seb darauf ankam, und auch Thierry war auf der 14. Etappe fantastisch, was eindeutig der entscheidende Moment des Wochenendes war."

Mit Bildmaterial von Motorsport Images.