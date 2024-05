Legendäre Marke Lancia kehrt in den Rallyesport zurück

Lancia gehört zu den legendärsten Herstellern in der Geschichte der Rallye-Weltmeisterschaft (WRC). Modelle wie der Stratos, der Delta Integrale oder der 037, der 1983 als letztes Auto mit Heckantrieb den Herstellertitel gewann, sind Namen, die aus der Geschichte der Weltmeisterschaft nicht wegzudenken sind. Die Marke Lancia war so gut wie tot, bis sie 2021 von Stellantis-Chef Carlos Tavares, selbst Rennfahrer, wiederbelebt wurde.

Nun wird der Traum von Lancia wahr : Es geht zurück in den Rallyesport! Allerdings nicht gleich auf höchstem Niveau, sondern es wird klein angefangen. Die Basis des kommenden Rally4-Boliden ist der Lancia Ypsilon Hatchback. Dieses Auto ist für die kleineren Klassen der Rallyewelt gedacht und wird nicht um den großen WM-Titel kämpfen.

Aber es ist der erste Schritt zur Wiederbelebung einer ganz besonderen Marke. Schließlich ist Lancia der erfolgreichste Hersteller in der Geschichte der Rallye-WM. Die Italiener gewannen zehn Konstrukteurstitel: 1974 bis 1976, 1983 und 1987 bis 1992. Mit dem neuen, quirligen Auto der Marke soll eine neue Ära im Rallyesport eingeläutet werden.

Außerdem wurde die High-Fidelity-Linie wiederbelebt. Der elektrische Ypsilon HF trägt diesen Namen, wurde aber für den Renneinsatz mit einem Verbrennungsmotor ausgestattet. Der 1,2-Liter-Dreizylinder mit Turbo soll insgesamt 212 PS leisten. Mit einer Antriebsachse gilt die Rally4-Klasse als einfachster Weg zurück in den Rallyesport.

Die Stellantis-Group ist bereits in der Rally4-Welt vertreten und kennt daher die Spezifikationen wie ihre Westentasche. Das Unternehmen setzt auf den Peugeot 208 und den Opel Corsa Rally4, die nun Gesellschaft vom Lancia Ypsilon Rally4 bekommen. Der Peugeot und der Opel nutzen die gleiche Basis und teilen sich viele Gleichteile wie Motor, Getriebe und Aufhängung. Ob das auch beim Lancia der Fall sein wird, ist nicht klar.

"Ab heute werden die Herzen vieler Rallye-Fans wieder höher schlagen", heißt es in einer Mitteilung von Lancia. "Lancia hat sich entschieden, in den Rallyesport zurückzukehren. Wir beginnen an der Basis, in der Rally4, dem Herzen des Rallyesports. In dieser Kategorie sehen wir pure Leidenschaft mit jungen Fahrern, die in ihrer Karriere nach oben wollen, um morgen Profis zu sein."

Das neue Auto der Italiener wird mit einem Fünfgang-Getriebe und Frontantrieb ausgestattet sein. Außerdem werden das Differenzial und die Radaufhängung an die Bedürfnisse der Rallyefahrer angepasst. Wann der Ypsilon Rally4 zum ersten Mal auf einer Sonderprüfung zu sehen sein wird, steht noch in den Sternen.

Mit Bildmaterial von Lancia.