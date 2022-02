Loeb hat Blut geleckt: Weitere Einsätze in der WRC für M-Sport?

Audio-Player laden

Der Auftakt der Rallye-WM (WRC) 2022 hatte es in sich: Der neunmalige Weltmeister Sebastien Loeb fuhr beim Rally1-Debüt im Ford Puma von M-Sport zum Sieg und trug sich damit zum 80. Mal in die WRC-Siegerliste ein. Der Franzose, der die Rallye mit seiner Co-Pilotin Isabelle Galmiche bestritten hat, scheint Blut geleckt zu haben, denn er hat Lust auf weitere Einsätze bekommen.

"Für die restliche Saison werde ich in der Extreme E und mit BRX in der Rally-Raid-Weltmeisterschaft starten", sagt Loeb. "Das sind meine zwei Hauptprogramme und ich fokussiere mich sehr auf das mit Prodrive. Sollte sich jedoch die Möglichkeit auftun, ans Steuer des Puma-Hybrids zurückzukehren, weiß ich nicht, ob ich der Versuchung widerstehen könnte."

Der Vertrag mit M-Sport sah eigentlich nur einen einzigen Gaststart bei der Rallye Monte Carlo vor, doch auch das Team hat die Fühler nach der Rallye-Legende bereits ausgestreckt. Die Chefetage von M-Sport kann sich weitere Einsätze des Race-of-Champions-Siegers vorstellen, sollte eine Einigung erfolgen.

Loeb hat mit vielen Terminkollisionen zu rechnen, da er in der Extreme E im Team von Lewis Hamilton - X44 - und in der Rally-Raid-Weltmeisterschaft mit Prodrive alle Hände voll zu tun hat. Jedoch gibt es drei Rallyes, die eine weitere Zusammenarbeit zwischen M-Sport und Loeb ermöglichen könnten: Kenia, Neuseeland und Japan. An diesen Rennwochenende gibt es keine Überschneidungen und Loeb wäre damit frei.

Für die Rallye Schweden war bereits ein vierter Fahrer bei M-Sport eingeplant gewesen, jedoch musste Lorenzo Bertelli, der in der Modebranche tätig ist, den Einsatz absagen. Der Italiener muss die Modenshow in Mailand besuchen und kann deshalb nicht nach Schweden reisen. Für Loeb geht es am 18. bis 20. Februar nach Saudi-Arabien, wo der Auftakt der Extreme-E-Saison 2022 steigt.

