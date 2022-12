Loeb-Start für M-Sport bei der Rallye Monte-Carlo wird "schwierig"

Audio-Player laden

Ein erneuter Start von Sebastien Loeb für M-Sport bei der Rallye Monte-Carlo (19. bis 22. Janaur), Saisonauftakt der Rallye-Weltmeisterschaft (WRC) 2023, wird zunehmend unwahrscheinlich. Zwar hat das britische Ford-Team weiterhin Interesse an einer Verpflichtung des WRC-Rekordsiegers, will zunächst aber alle Kräfte auf den neuen Teamleader Ott Tänak konzentrieren.

"Natürlich würden wir Seb gerne im Auto haben, aber ich denke, das wird in Monte Carlo schwierig", sagt Teamchef Richard Millener der englischsprachigen Ausgabe von 'Motorsport.com'. "Aber wir werden nicht aufhören, es zu versuchen. Im Moment müssen wir alle unsere Ressourcen in Ott stecken und da müssen wir realistisch sein."

Loeb hatte in der WRC-Saison 2022 vier WM-Starts für M-Sport absolviert und beim Saisonauftakt in Monte Carlo seinen 80. WRC-Sieg gefeiert. Daneben ging der Franzose auch in der Rally-Raid-Weltmeisterschaft sowie in der Extreme E an den Start, wo er bei einem dramatischen Saisonfinale zusammen mit Cristina Gutierrez für das Team von Formel-1-Star Lewis Hamilton den Titel gewann.

M-Sport stellt klar: Tänak hat Priorität

Ob Loeb neben Tänak in Monte Carlo für M-Sport fahren wird, ist letztlich vor allem eine Frage des Geldes. "Es wird eine Finanzierungssache sein", sagt Millener. Ein Start von Loeb dürfe keine negativen Auswirkungen auf die WRC-Saison von Rückkehrer Tänak haben.

"Es hat keinen Sinn, uns zu sehr unter Druck zu setzen. Wenn wir eine Meisterschaft mit einer Person anstreben, dann haben wir bereits klar gesagt, dass das Ott sein wird, und da müssen wir stark ansetzen", sagt Millener. "So sehr wir Seb auch im Auto haben wollen und ihn gerne im Team hätten, müssen wir die Gelegenheiten finden, wo wir das mit den richtigen Mitteln tun können."

Außer Tänak hat M-Sport bisher noch keinen weiteren Fahrer für die WRC-Saison 2023 bestätigt. Gute Chancen auf eine weitere Saison darf sich aber Pierre-Louis Loubet machen. "Es wäre großartig, Pierre-Louis wieder im Team zu haben", sagt Millener. "Er hört im Moment nicht mit dem Rallyesport auf, aber es gibt noch keine offiziellen Nachrichten darüber, welches Programm er nächstes Jahr haben wird."

Loubet mit guten Chancen auf weitere WRC-Saison

Loubet bestritt am vergangenen Wochenende in Frankreich eine erste Rallye mit Beifahrer Nicolas Gilsoul, der viele Jahre neben Hyundai-Pilot Thierry Neuville saß. Loubets vorheriger Beifahrer Vincent Landais ist zu Sebastien Ogier gewechselt.

Millener bestätigte auch, dass Gespräche mit Gus Greensmith diese Woche beginnen sollen, "um zu verstehen, was wir mit ihm für die Saison machen können", während es scheint, dass Adrien Fourmaux für ein Rally2-Programm im nächsten Jahr vorgesehen sein könnte.

Oliver Solberg wurde auch mit einem Rally1-Cockpit bei M-Sport in Verbindung gebracht, obwohl der Schwede auch an Plänen für ein Rally2-Programm als Backup arbeitet.

Mit Bildmaterial von Motorsport Images.