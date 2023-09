M-Sport entschuldigt sich bei Pierre-Louis Loubet

M-Sport-Chef Richard Millener findet, dass er seinen Fahrer Pierre-Louis Loubet im Stich gelassen hat, nachdem ein mechanisches Problem dessen Rallye bereits vor der ersten Schotterprüfung der Akropolis-Rallye beendet hat.

Das Ford-Team erlebte einen weiteren schwierigen Start in ein Event der Rallye-Weltmeisterschaft (WRC), als Probleme mit der Wasserpumpe die Hoffnungen von Loubet und Ott Tänak auf eine gute Punkteausbeute beendeten.

Loubet schied aus der Rallye aus, als sein Puma auf einem Straßenabschnitt vor der zweiten Etappe, der ersten richtigen Prüfung der Rallye, zum Stehen kam. Der Franzose wird nicht wieder an der Rallye teilnehmen, da er nur die Superspecial am Donnerstagabend absolviert hatte.

Tänak lag auf dem vierten Platz, als er in einer Reifenmontagezone ein Problem mit einer Wasserpumpe hatte. Das Problem wurde behoben, aber der Este verließ die Zone mit 22 Minuten Verspätung, was ihm eine Strafe von 3:40 Minuten einbrachte.

Tänak konnte am Freitagnachmittag zwei Etappensiege einfahren und sich wieder auf den achten Gesamtrang vorarbeiten, liegt aber 3:34,5 Minuten hinter dem Hyundai-Piloten Thierry Neuville, der die Rallye anführt. Die Probleme sind eine bittere Pille für das Team, das vergangenes Jahr um diese Zeit bei der Akropolis-Rallye am Freitag den ersten und zweiten Platz belegt hatte.

Im Rückblick auf einen schwierigen Tag sagt Millener: "Zunächst einmal tut es uns sehr leid für Pierre-Louis. Er hat sich diese Rallye als eines seiner Saisonziele gesetzt. Er weiß, dass er hier sehr stark sein kann, und er war nicht in der Lage, eine einzige Etappe zu absolvieren."

"Ich glaube nicht, dass es von unserer Seite irgendeine Entschuldigung dafür gibt. Wir haben ihn dort im Stich gelassen, und das tut uns sehr leid. Es liegt nicht daran, dass wir uns nicht bemühen, die beste Arbeit zu leisten. Es funktioniert im Moment einfach nicht für uns, und das war wirklich schwierig für ihn."

"Er kam, um an diesem Wochenende ein Ergebnis zu erzielen, und das ist nicht möglich. Deshalb haben sie die Entscheidung getroffen, für den Rest des Wochenendes nicht mehr anzutreten, und sind natürlich sehr enttäuscht. Ich kann ihre Lage verstehen."

"Die Mechaniker haben in der Reifenmontage alles getan, was sie konnten, um ein ähnliches Problem wie bei Ott zu beheben, und das ist ihnen auch gelungen. Ein paar Etappensiege sind schön, aber es ist natürlich nicht das, was wir uns im Großen und Ganzen erhoffen."

"Es gibt nicht viel, was wir sagen können, um unsere Position zu ändern, und wir werden weiter kämpfen und jede Kritik annehmen, was in gewisser Weise fair ist. Wir müssen weiter so gut arbeiten, wie wir können."

Millener bestätigt, dass beide Autos für die Rallye mit brandneuen Wasserpumpen ausgestattet wurden: "Wir gehen bei jeder Rallye die gleichen Prozesse durch. Man könnte sagen, dass wir hier keinen Shakedown hatten. Vielleicht hätten wir dann was entdeckt. Aber man kann nicht sagen, dass das der Grund ist. Ich kenne die Ursache nicht, weil wir die Autos noch nicht gesehen haben. Es sind brandneue Teile, mit denen wir Probleme haben. Es ist für uns alle frustrierend."

Mit Bildmaterial von Motorsport Images.